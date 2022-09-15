https://ria.ru/20220915/torgovlya-1816929521.html
Путин: Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии
Путин: Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии - РИА Новости, 15.09.2022
Путин: Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии
Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии, в прошлом году товарооборот стран вырос на 46,6%, а за первые пять месяцев этого года еще на... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:35
2022-09-15T11:35
2022-09-15T11:36
экономика
владимир путин
садыр жапаров
киргизия
россия
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии, в прошлом году товарооборот стран вырос на 46,6%, а за первые пять месяцев этого года еще на 30%, отметил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым на полях саммита ШОС."Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером (Киргизии - ред.), у нас в прошлом году рост торгового оборота был заметный, и в этом году растет, причем очень хорошими темпами. В прошлом году он вырос у нас на 46,6%, а в этом году за первые пять месяцев - еще плюс 30%. Это очень хороший показатель", - сказал Путин.Он добавил, что Россия продолжает оказывать экономическую поддержку Киргизии - в прошлом году финансовая помощь составила 20 миллионов долларов, в этом году еще 1,5 миллиона долларов выделены на восстановление социальной инфраструктуры.По словам Путина, Россия готова оказывать и техническое содействие в области реагирования на ЧС, стихийные бедствия. В июле подписано распоряжение правительства о поставках пожарной и вертолетной техники с выделением на эти цели почти 1,5 миллиарда рублей, указал российский лидер.Он напомнил, что поставки осуществляются на льготной беспошлинной основе по просьбе президента Киргизии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, садыр жапаров, киргизия, россия, саммит шос в самарканде
Экономика, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Киргизия, Россия, Саммит ШОС в Самарканде
11:35 15.09.2022 (обновлено: 11:36 15.09.2022)
Путин: Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии
Президент Путин: Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии, в прошлом году товарооборот стран вырос на 46,6%, а за первые пять месяцев этого года еще на 30%, отметил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым на полях саммита ШОС.
"Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером (Киргизии - ред.), у нас в прошлом году рост торгового оборота был заметный, и в этом году растет, причем очень хорошими темпами. В прошлом году он вырос у нас на 46,6%, а в этом году за первые пять месяцев - еще плюс 30%. Это очень хороший показатель", - сказал Путин.
Он добавил, что Россия продолжает оказывать экономическую поддержку Киргизии - в прошлом году финансовая помощь составила 20 миллионов долларов, в этом году еще 1,5 миллиона долларов выделены на восстановление социальной инфраструктуры.
По словам Путина, Россия готова оказывать и техническое содействие в области реагирования на ЧС, стихийные бедствия. В июле подписано распоряжение правительства о поставках пожарной и вертолетной техники с выделением на эти цели почти 1,5 миллиарда рублей, указал российский лидер.
"Мы являемся крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Кыргызстан", - также обратил внимание Путин.
Он напомнил, что поставки осуществляются на льготной беспошлинной основе по просьбе президента Киргизии.