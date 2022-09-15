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ВС России уничтожили две "Точки-У" в небе над Донбассом - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили две "Точки-У" в небе над Донбассом
ВС России уничтожили две "Точки-У" в небе над Донбассом - РИА Новости, 15.09.2022
ВС России уничтожили две "Точки-У" в небе над Донбассом
Российские комплексы ПВО за сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:28
2022-09-15T13:57
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российской ПВО были уничтожены уничтожены две ракеты "Точка-У" в ЛНР и Донецке", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:28 15.09.2022 (обновлено: 13:57 15.09.2022)
 
ВС России уничтожили две "Точки-У" в небе над Донбассом

Минобороны: ВС России уничтожили две "Точки-У" над Донецком и городом Перевальск в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОбломки ракеты комплекса "Точка-У" на выставке
Обломки ракеты комплекса Точка-У на выставке - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Обломки ракеты комплекса "Точка-У" на выставке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российской ПВО были уничтожены уничтожены две ракеты "Точка-У" в ЛНР и Донецке", - говорится в сообщении.

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