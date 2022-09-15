https://ria.ru/20220915/tochka-u-1816971662.html
ВС России уничтожили две "Точки-У" в небе над Донбассом
ВС России уничтожили две "Точки-У" в небе над Донбассом - РИА Новости, 15.09.2022
ВС России уничтожили две "Точки-У" в небе над Донбассом
Российские комплексы ПВО за сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:28
2022-09-15T13:28
2022-09-15T13:57
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
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донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российской ПВО были уничтожены уничтожены две ракеты "Точка-У" в ЛНР и Донецке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220914/pvo-1816710367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:28 15.09.2022 (обновлено: 13:57 15.09.2022)
ВС России уничтожили две "Точки-У" в небе над Донбассом
Минобороны: ВС России уничтожили две "Точки-У" над Донецком и городом Перевальск в ЛНР