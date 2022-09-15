https://ria.ru/20220915/tochka-u-1816971662.html

ВС России уничтожили две "Точки-У" в небе над Донбассом

ВС России уничтожили две "Точки-У" в небе над Донбассом - РИА Новости, 15.09.2022

ВС России уничтожили две "Точки-У" в небе над Донбассом

Российские комплексы ПВО за сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:28

2022-09-15T13:28

2022-09-15T13:57

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российской ПВО были уничтожены уничтожены две ракеты "Точка-У" в ЛНР и Донецке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220914/pvo-1816710367.html

россия

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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