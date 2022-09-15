https://ria.ru/20220915/tekhnologii-1817026226.html

Путин призвал к партнерству с КНР и Монголией в области высоких технологий

Путин призвал к партнерству с КНР и Монголией в области высоких технологий - РИА Новости, 15.09.2022

Путин призвал к партнерству с КНР и Монголией в области высоких технологий

Россия открыта для более тесного партнерства с КНР и Монголией в области высоких технологий, сообщил президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:03

2022-09-15T16:03

2022-09-15T17:14

технологии

китай

монголия

россия

владимир путин

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия открыта для более тесного партнерства с КНР и Монголией в области высоких технологий, сообщил президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия."Безусловно, есть и много других перспективных областей трехстороннего взаимодействия, в частности, Россия открыта для более тесного партнерства с Китаем и Монголией в области науки и высоких технологий, в том числе по таким направлениям, как создание современных наукоградов и технопарков, совместных лабораторий, расширение научно-технических обменов, подготовка и переподготовка академических и инженерных кадров", - сказал он на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.Путин отметил, что большое значение имеет реализация трёхсторонних трансграничных экологических программ, ориентированных на сохранение уникальной флоры и фауны, на развитие охраняемых природных территорий в нашем общем регионе.

https://ria.ru/20220915/ekonomika-1817042927.html

китай

монголия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, китай, монголия, россия, владимир путин