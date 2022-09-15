https://ria.ru/20220915/tekhnologii-1817026226.html
Путин призвал к партнерству с КНР и Монголией в области высоких технологий
Путин призвал к партнерству с КНР и Монголией в области высоких технологий - РИА Новости, 15.09.2022
Путин призвал к партнерству с КНР и Монголией в области высоких технологий
Россия открыта для более тесного партнерства с КНР и Монголией в области высоких технологий, сообщил президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:03
2022-09-15T16:03
2022-09-15T17:14
технологии
китай
монголия
россия
владимир путин
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия открыта для более тесного партнерства с КНР и Монголией в области высоких технологий, сообщил президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия."Безусловно, есть и много других перспективных областей трехстороннего взаимодействия, в частности, Россия открыта для более тесного партнерства с Китаем и Монголией в области науки и высоких технологий, в том числе по таким направлениям, как создание современных наукоградов и технопарков, совместных лабораторий, расширение научно-технических обменов, подготовка и переподготовка академических и инженерных кадров", - сказал он на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.Путин отметил, что большое значение имеет реализация трёхсторонних трансграничных экологических программ, ориентированных на сохранение уникальной флоры и фауны, на развитие охраняемых природных территорий в нашем общем регионе.
https://ria.ru/20220915/ekonomika-1817042927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, китай, монголия, россия, владимир путин
Технологии, Китай, Монголия, Россия, Владимир Путин
16:03 15.09.2022 (обновлено: 17:14 15.09.2022)
Путин призвал к партнерству с КНР и Монголией в области высоких технологий
Путин: Россия открыта для партнерства с Китаем и Монголией в области высоких технологий