https://ria.ru/20220915/tayfun-1816944519.html

Ущерб от тайфуна в Приморском крае превысил три миллиарда рублей

Ущерб от тайфуна в Приморском крае превысил три миллиарда рублей - РИА Новости, 15.09.2022

Ущерб от тайфуна в Приморском крае превысил три миллиарда рублей

Ущерб от мощного тайфуна на территории Приморского края превысил 3 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России в четверг. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:19

2022-09-15T12:19

2022-09-15T12:24

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155759/82/1557598224_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_552c275390bde336b717f2c0d3d56a28.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ущерб от мощного тайфуна на территории Приморского края превысил 3 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России в четверг."По предварительной оценке, ущерб от непогоды в Приморье превышает 3 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в ближайшее время все мероприятия по ликвидации последствий воздействия стихии будут профинансированы из резервного фонда правительства РФ.

https://ria.ru/20220915/tayfun-1816891190.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, приморский край, происшествия