https://ria.ru/20220915/tayfun-1816944519.html
Ущерб от тайфуна в Приморском крае превысил три миллиарда рублей
Ущерб от тайфуна в Приморском крае превысил три миллиарда рублей - РИА Новости, 15.09.2022
Ущерб от тайфуна в Приморском крае превысил три миллиарда рублей
Ущерб от мощного тайфуна на территории Приморского края превысил 3 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России в четверг. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:19
2022-09-15T12:19
2022-09-15T12:24
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155759/82/1557598224_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_552c275390bde336b717f2c0d3d56a28.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ущерб от мощного тайфуна на территории Приморского края превысил 3 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России в четверг."По предварительной оценке, ущерб от непогоды в Приморье превышает 3 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в ближайшее время все мероприятия по ликвидации последствий воздействия стихии будут профинансированы из резервного фонда правительства РФ.
https://ria.ru/20220915/tayfun-1816891190.html
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155759/82/1557598224_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_8b517ec293c948f1f88cb7651c92d14d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, приморский край, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Приморский край, Происшествия
12:19 15.09.2022 (обновлено: 12:24 15.09.2022)
Ущерб от тайфуна в Приморском крае превысил три миллиарда рублей
В МЧС заявили, что ущерб от тайфуна в Приморском крае превысил три миллиарда рублей