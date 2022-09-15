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Ущерб от тайфуна в Приморском крае превысил три миллиарда рублей - РИА Новости, 15.09.2022
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Ущерб от тайфуна в Приморском крае превысил три миллиарда рублей
Ущерб от тайфуна в Приморском крае превысил три миллиарда рублей - РИА Новости, 15.09.2022
Ущерб от тайфуна в Приморском крае превысил три миллиарда рублей
Ущерб от мощного тайфуна на территории Приморского края превысил 3 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России в четверг. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:19
2022-09-15T12:24
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
приморский край
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ущерб от мощного тайфуна на территории Приморского края превысил 3 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России в четверг."По предварительной оценке, ущерб от непогоды в Приморье превышает 3 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в ближайшее время все мероприятия по ликвидации последствий воздействия стихии будут профинансированы из резервного фонда правительства РФ.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, приморский край, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Приморский край, Происшествия
12:19 15.09.2022 (обновлено: 12:24 15.09.2022)
 
Ущерб от тайфуна в Приморском крае превысил три миллиарда рублей

В МЧС заявили, что ущерб от тайфуна в Приморском крае превысил три миллиарда рублей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПоследствия тайфуна в Приморском крае
Последствия тайфуна в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия тайфуна в Приморском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ущерб от мощного тайфуна на территории Приморского края превысил 3 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России в четверг.
"По предварительной оценке, ущерб от непогоды в Приморье превышает 3 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в ближайшее время все мероприятия по ликвидации последствий воздействия стихии будут профинансированы из резервного фонда правительства РФ.

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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПриморский крайПроисшествия
 
 
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