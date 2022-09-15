https://ria.ru/20220915/tambovschina-1816933466.html

Тамбовщина использовала 95% федсредств по нацпроекту "Здравоохранение"

Тамбовщина использовала 95% федсредств по нацпроекту "Здравоохранение" - РИА Новости, 15.09.2022

Тамбовщина использовала 95% федсредств по нацпроекту "Здравоохранение"

Тамбовская область по итогам 8 месяцев использовала 95,3% федеральных средств, выделенных на этот год в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:48

2022-09-15T11:48

2022-09-15T11:48

тамбовская область

михаил мурашко

максим егоров

здоровье - общество

тамбов

тамбовский район

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ТАМБОВ, 15 сен – РИА Новости. Тамбовская область по итогам 8 месяцев использовала 95,3% федеральных средств, выделенных на этот год в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба областного правительства.Всего в 2022 году объем финансирования нацпроекта на Тамбовщине составил 3,8 миллиарда рублей. Область находится в числе лидеров рейтинга регионов по исполнению национального проекта. Эта информация была озвучена в ходе совещания под председательством министра здравоохранения Михаила Мурашко, отмечает пресс-служба.По словам врио главы Тамбовской области Максима Егорова, реформа здравоохранения – одна из первоочередных задач для органов власти. Поэтому так важно было обеспечить финансированием все запланированные в здравоохранении проекты. В срок были заключены контракты на покупку медицинского оборудования, проведение ремонтно-строительных работ.Под контролем врио губернатора проходит модернизация первичного медзвена. По данному показателю область вошла в пятерку регионов-лидеров, что также было отмечено на совещании. В 2022 году были отремонтированы семь поликлиник в Тамбове и районных центрах. Ведется строительство современного врачебного участка в Тулиновке Тамбовского района, поликлиники на севере областной столицы.Было принято решение о строительстве здания центральной больницы в Кирсанове и о ремонте здания ЦРБ в Знаменке.Пресс-служба отмечает, что регион также в лидерах по реализации регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", который входит в нацпроект. В этом году на Тамбовщину поступило 75 санитарных автомобилей: транспорт направлен в городские, сельские больницы, службы скорой помощи.В этом году профильные центры получили оборудование для диагностики и реабилитации пациентов. Так, для сосудистых центров регион закупил 180 единиц техники, в том числе высокотехнологичный аппарат для исследования сосудов ангиограф. Областной онкодиспансер ожидает поставку линейного ускорителя и компьютерного томографа. По реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" Тамбовская область также в пятерке лидеров."Развитие системы здравоохранения – один из приоритетов работы моей команды. Жители области должны получать качественную медицинскую помощь в любом населенном пункте. Делаем все необходимое, чтобы уровень оказания медицинской помощи в Тамбовской области соответствовал самым высоким требованиям", - отмечает врио губернатора.Нацпроект "Здравоохранение" включает 8 региональных проектов, направленных на создание современной медицинской инфраструктуры, внедрение цифровых технологий, решение проблемы кадрового дефицита. Общий объем финансирования нацпроекта на Тамбовщине - 18,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220901/dopsredstva-1813652300.html

https://ria.ru/20220805/proizvodstvo-1807590583.html

тамбов

тамбовский район

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Артем Смирнов

михаил мурашко, максим егоров, здоровье - общество, тамбов, тамбовский район