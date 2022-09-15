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Тамбовщина использовала 95% федсредств по нацпроекту "Здравоохранение" - РИА Новости, 15.09.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220915/tambovschina-1816933466.html
Тамбовщина использовала 95% федсредств по нацпроекту "Здравоохранение"
Тамбовщина использовала 95% федсредств по нацпроекту "Здравоохранение" - РИА Новости, 15.09.2022
Тамбовщина использовала 95% федсредств по нацпроекту "Здравоохранение"
Тамбовская область по итогам 8 месяцев использовала 95,3% федеральных средств, выделенных на этот год в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:48
2022-09-15T11:48
тамбовская область
михаил мурашко
максим егоров
здоровье - общество
тамбов
тамбовский район
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ТАМБОВ, 15 сен – РИА Новости. Тамбовская область по итогам 8 месяцев использовала 95,3% федеральных средств, выделенных на этот год в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба областного правительства.Всего в 2022 году объем финансирования нацпроекта на Тамбовщине составил 3,8 миллиарда рублей. Область находится в числе лидеров рейтинга регионов по исполнению национального проекта. Эта информация была озвучена в ходе совещания под председательством министра здравоохранения Михаила Мурашко, отмечает пресс-служба.По словам врио главы Тамбовской области Максима Егорова, реформа здравоохранения – одна из первоочередных задач для органов власти. Поэтому так важно было обеспечить финансированием все запланированные в здравоохранении проекты. В срок были заключены контракты на покупку медицинского оборудования, проведение ремонтно-строительных работ.Под контролем врио губернатора проходит модернизация первичного медзвена. По данному показателю область вошла в пятерку регионов-лидеров, что также было отмечено на совещании. В 2022 году были отремонтированы семь поликлиник в Тамбове и районных центрах. Ведется строительство современного врачебного участка в Тулиновке Тамбовского района, поликлиники на севере областной столицы.Было принято решение о строительстве здания центральной больницы в Кирсанове и о ремонте здания ЦРБ в Знаменке.Пресс-служба отмечает, что регион также в лидерах по реализации регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", который входит в нацпроект. В этом году на Тамбовщину поступило 75 санитарных автомобилей: транспорт направлен в городские, сельские больницы, службы скорой помощи.В этом году профильные центры получили оборудование для диагностики и реабилитации пациентов. Так, для сосудистых центров регион закупил 180 единиц техники, в том числе высокотехнологичный аппарат для исследования сосудов ангиограф. Областной онкодиспансер ожидает поставку линейного ускорителя и компьютерного томографа. По реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" Тамбовская область также в пятерке лидеров."Развитие системы здравоохранения – один из приоритетов работы моей команды. Жители области должны получать качественную медицинскую помощь в любом населенном пункте. Делаем все необходимое, чтобы уровень оказания медицинской помощи в Тамбовской области соответствовал самым высоким требованиям", - отмечает врио губернатора.Нацпроект "Здравоохранение" включает 8 региональных проектов, направленных на создание современной медицинской инфраструктуры, внедрение цифровых технологий, решение проблемы кадрового дефицита. Общий объем финансирования нацпроекта на Тамбовщине - 18,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220901/dopsredstva-1813652300.html
https://ria.ru/20220805/proizvodstvo-1807590583.html
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михаил мурашко, максим егоров, здоровье - общество, тамбов, тамбовский район
Тамбовская область, Михаил Мурашко, Максим Егоров, Здоровье - Общество, Тамбов, Тамбовский район
11:48 15.09.2022
 

Тамбовщина использовала 95% федсредств по нацпроекту "Здравоохранение"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТАМБОВ, 15 сен – РИА Новости. Тамбовская область по итогам 8 месяцев использовала 95,3% федеральных средств, выделенных на этот год в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба областного правительства.
Всего в 2022 году объем финансирования нацпроекта на Тамбовщине составил 3,8 миллиарда рублей. Область находится в числе лидеров рейтинга регионов по исполнению национального проекта. Эта информация была озвучена в ходе совещания под председательством министра здравоохранения Михаила Мурашко, отмечает пресс-служба.
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По словам врио главы Тамбовской области Максима Егорова, реформа здравоохранения – одна из первоочередных задач для органов власти. Поэтому так важно было обеспечить финансированием все запланированные в здравоохранении проекты. В срок были заключены контракты на покупку медицинского оборудования, проведение ремонтно-строительных работ.
Под контролем врио губернатора проходит модернизация первичного медзвена. По данному показателю область вошла в пятерку регионов-лидеров, что также было отмечено на совещании. В 2022 году были отремонтированы семь поликлиник в Тамбове и районных центрах. Ведется строительство современного врачебного участка в Тулиновке Тамбовского района, поликлиники на севере областной столицы.
Было принято решение о строительстве здания центральной больницы в Кирсанове и о ремонте здания ЦРБ в Знаменке.
Пресс-служба отмечает, что регион также в лидерах по реализации регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", который входит в нацпроект. В этом году на Тамбовщину поступило 75 санитарных автомобилей: транспорт направлен в городские, сельские больницы, службы скорой помощи.
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В этом году профильные центры получили оборудование для диагностики и реабилитации пациентов. Так, для сосудистых центров регион закупил 180 единиц техники, в том числе высокотехнологичный аппарат для исследования сосудов ангиограф. Областной онкодиспансер ожидает поставку линейного ускорителя и компьютерного томографа. По реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" Тамбовская область также в пятерке лидеров.
"Развитие системы здравоохранения – один из приоритетов работы моей команды. Жители области должны получать качественную медицинскую помощь в любом населенном пункте. Делаем все необходимое, чтобы уровень оказания медицинской помощи в Тамбовской области соответствовал самым высоким требованиям", - отмечает врио губернатора.
Нацпроект "Здравоохранение" включает 8 региональных проектов, направленных на создание современной медицинской инфраструктуры, внедрение цифровых технологий, решение проблемы кадрового дефицита. Общий объем финансирования нацпроекта на Тамбовщине - 18,5 миллиарда рублей.
 
Тамбовская областьМихаил МурашкоМаксим ЕгоровЗдоровье - ОбществоТамбовТамбовский район
 
 
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