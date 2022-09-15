https://ria.ru/20220915/stroitelstvo-1817032458.html

Гостиницу на 2,5 тысячи мест построят в подмосковных Люберцах

Гостиницу на 2,5 тысячи мест построят в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 15.09.2022

Гостиницу на 2,5 тысячи мест построят в подмосковных Люберцах

Гостиницу с возможностью размещения 2,5 тысячи постояльцев построят в городском округе Люберцы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:25

2022-09-15T16:25

2022-09-15T16:25

новости подмосковья

люберцы

московская область (подмосковье)

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Гостиницу с возможностью размещения 2,5 тысячи постояльцев построят в городском округе Люберцы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Гостиница на улице Волковской будет включать в себя 21 этаж и подземный паркинг. На первом этаже откроются рестораны, магазины и предприятия услуг. Проект возведет ООО "Специализированный застройщик "Гранд"."После завершения строительства будет создано 77 рабочих мест. Объем инвестиций составит порядка 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220915/klin-1817021834.html

люберцы

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

люберцы, московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость