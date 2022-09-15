https://ria.ru/20220915/stroitelstvo-1817032458.html
Гостиницу на 2,5 тысячи мест построят в подмосковных Люберцах
Гостиницу на 2,5 тысячи мест построят в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 15.09.2022
Гостиницу на 2,5 тысячи мест построят в подмосковных Люберцах
Гостиницу с возможностью размещения 2,5 тысячи постояльцев построят в городском округе Люберцы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:25
2022-09-15T16:25
2022-09-15T16:25
новости подмосковья
люберцы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Гостиницу с возможностью размещения 2,5 тысячи постояльцев построят в городском округе Люберцы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Гостиница на улице Волковской будет включать в себя 21 этаж и подземный паркинг. На первом этаже откроются рестораны, магазины и предприятия услуг. Проект возведет ООО "Специализированный застройщик "Гранд"."После завершения строительства будет создано 77 рабочих мест. Объем инвестиций составит порядка 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
люберцы, московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость
Новости Подмосковья, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Коммерческая недвижимость