https://ria.ru/20220915/stroitelstvo-1816947224.html

В Тамбовской области впервые построят школу с использованием механизма ГЧП

В Тамбовской области впервые построят школу с использованием механизма ГЧП - РИА Новости, 15.09.2022

В Тамбовской области впервые построят школу с использованием механизма ГЧП

, В Тамбове в микрорайоне "Майский" начнется строительство школы на 2425 мест, впервые при строительстве образовательного учреждения будет использован механизм... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:29

2022-09-15T12:29

2022-09-15T12:29

тамбовская область

максим егоров

тамбов

тамбовская область

волжский

строительство

школы

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ТАМБОВ, 15 сен – РИА Новости, В Тамбове в микрорайоне "Майский" начнется строительство школы на 2425 мест, впервые при строительстве образовательного учреждения будет использован механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает областное управление градостроительства.Школу построят в рамках национального проекта "Образование", из федерального и областного бюджетов в 2022-2023 годах на эти цели направят 1,8 миллиарда рублей. Из внебюджетных источников на строительство школы привлекут более 1 миллиарда рублей. Школа будет построена в течение двух лет.В Тамбовской области идет масштабное строительство новых школ. Так, 1 сентября в рабочем поселке Умет открылась агроинженерная школа на 250 мест, построенная по нацпроекту "Образование". Завершается строительство школы на 2425 мест в микрорайоне "Телецентр" города Тамбова. До 2025 года будет построена школа на улице Волжская в Тамбове, школы в селе Алгасово Моршанского района и поселке Бокино Тамбовского района.Также 1 сентября после капитального ремонта в регионе открылись девять школ, а до конца 2022 года отремонтируют еще семь. В 2023 году будут капитально отремонтированы тринадцать школ."В регионе большое количество школ, здания которых нуждаются в срочном обновлении. Поэтому мы не только активно реализуем программу капремонта школ, но и строим новые здания, чтобы ребята могли безопасно и комфортно учиться. Школу в "Майском" тамбовчане ждут давно. Это развивающийся микрорайон, где живет много семей с детьми. Уверен, что механизм государственно-частного партнерства поможет нам в короткие сроки построить современное здание, отвечающее самым высоким образовательным стандартам", - сказал избранный губернатором области Максим Егоров.

https://ria.ru/20220915/tambovschina-1816933466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, тамбов, тамбовская область, волжский, строительство, школы