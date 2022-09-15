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В Тамбовской области впервые построят школу с использованием механизма ГЧП - РИА Новости, 15.09.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220915/stroitelstvo-1816947224.html
В Тамбовской области впервые построят школу с использованием механизма ГЧП
В Тамбовской области впервые построят школу с использованием механизма ГЧП - РИА Новости, 15.09.2022
В Тамбовской области впервые построят школу с использованием механизма ГЧП
, В Тамбове в микрорайоне "Майский" начнется строительство школы на 2425 мест, впервые при строительстве образовательного учреждения будет использован механизм... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:29
2022-09-15T12:29
тамбовская область
максим егоров
тамбов
тамбовская область
волжский
строительство
школы
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ТАМБОВ, 15 сен – РИА Новости, В Тамбове в микрорайоне "Майский" начнется строительство школы на 2425 мест, впервые при строительстве образовательного учреждения будет использован механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает областное управление градостроительства.Школу построят в рамках национального проекта "Образование", из федерального и областного бюджетов в 2022-2023 годах на эти цели направят 1,8 миллиарда рублей. Из внебюджетных источников на строительство школы привлекут более 1 миллиарда рублей. Школа будет построена в течение двух лет.В Тамбовской области идет масштабное строительство новых школ. Так, 1 сентября в рабочем поселке Умет открылась агроинженерная школа на 250 мест, построенная по нацпроекту "Образование". Завершается строительство школы на 2425 мест в микрорайоне "Телецентр" города Тамбова. До 2025 года будет построена школа на улице Волжская в Тамбове, школы в селе Алгасово Моршанского района и поселке Бокино Тамбовского района.Также 1 сентября после капитального ремонта в регионе открылись девять школ, а до конца 2022 года отремонтируют еще семь. В 2023 году будут капитально отремонтированы тринадцать школ."В регионе большое количество школ, здания которых нуждаются в срочном обновлении. Поэтому мы не только активно реализуем программу капремонта школ, но и строим новые здания, чтобы ребята могли безопасно и комфортно учиться. Школу в "Майском" тамбовчане ждут давно. Это развивающийся микрорайон, где живет много семей с детьми. Уверен, что механизм государственно-частного партнерства поможет нам в короткие сроки построить современное здание, отвечающее самым высоким образовательным стандартам", - сказал избранный губернатором области Максим Егоров.
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максим егоров, тамбов, тамбовская область, волжский, строительство, школы
Тамбовская область, Максим Егоров, Тамбов, Тамбовская область, Волжский, Строительство, Школы
12:29 15.09.2022
 

В Тамбовской области впервые построят школу с использованием механизма ГЧП

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ТАМБОВ, 15 сен – РИА Новости, В Тамбове в микрорайоне "Майский" начнется строительство школы на 2425 мест, впервые при строительстве образовательного учреждения будет использован механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает областное управление градостроительства.
Школу построят в рамках национального проекта "Образование", из федерального и областного бюджетов в 2022-2023 годах на эти цели направят 1,8 миллиарда рублей. Из внебюджетных источников на строительство школы привлекут более 1 миллиарда рублей.
Школа будет построена в течение двух лет.
В Тамбовской области идет масштабное строительство новых школ. Так, 1 сентября в рабочем поселке Умет открылась агроинженерная школа на 250 мест, построенная по нацпроекту "Образование". Завершается строительство школы на 2425 мест в микрорайоне "Телецентр" города Тамбова. До 2025 года будет построена школа на улице Волжская в Тамбове, школы в селе Алгасово Моршанского района и поселке Бокино Тамбовского района.
Также 1 сентября после капитального ремонта в регионе открылись девять школ, а до конца 2022 года отремонтируют еще семь. В 2023 году будут капитально отремонтированы тринадцать школ.
"В регионе большое количество школ, здания которых нуждаются в срочном обновлении. Поэтому мы не только активно реализуем программу капремонта школ, но и строим новые здания, чтобы ребята могли безопасно и комфортно учиться. Школу в "Майском" тамбовчане ждут давно. Это развивающийся микрорайон, где живет много семей с детьми. Уверен, что механизм государственно-частного партнерства поможет нам в короткие сроки построить современное здание, отвечающее самым высоким образовательным стандартам", - сказал избранный губернатором области Максим Егоров.

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