https://ria.ru/20220915/stantsii-1817015380.html

В Беслане открыли станции юных техников и юных натуралистов

В Беслане открыли станции юных техников и юных натуралистов - РИА Новости, 15.09.2022

В Беслане открыли станции юных техников и юных натуралистов

В Беслане открылись станция юных техников и станция юных натуралистов, сообщается на сайте Республики Северная Осетия (РСО). РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:30

2022-09-15T15:30

2022-09-15T15:31

сергей меняйло

беслан

россия

общество

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В Беслане открылись станция юных техников и станция юных натуралистов, сообщается на сайте Республики Северная Осетия (РСО)."Свои двери открыли долгожданные площадки дополнительного образования. Это очень важный проект, ориентированный на раскрытие потенциала наших детей. И наша задача – помочь ребятам приобрести дополнительные знания, навыки и умения. Здесь столько разнообразных, современных направлений – уверен, каждый ребенок найдет то, что ему близко", - сказал глава РСО Сергей Меняйло, вступая на церемонии открытия станций. Он пожелал ребятам интересных занятий, успехов и отличного настроения.В сообщении отмечается, что для Станции юных техников обустроили площадку для тестирования радиоуправляемых моделей, а на территории Станции юных натуралистов для обучающихся подготовили три теплицы, оборудованные системами автоматического отопления и вентиляции, а также системой фитоосвещения для посадки, выращивания, выведения различных биокультур и видов растений в любое время года.В зданиях есть лекторий, место для интерактивных занятий, рекреации, медпункт и буфеты. Объекты доступны для маломобильных групп населения – оборудованы пандусами и санузлами для лиц с ограниченными физическими возможностями.На базе станций начнет функционировать учреждение дополнительного образования "Центр развития способностей детей "Альтаир". Современная инновационная площадка рассчитана на 1200 обучающихся. Работа с детьми 5-18 лет будет вестись по техническому и естественно-научному направлениям в творческих объединениях: авиамоделирование, картинг, мультимедийная студия, промышленный дизайн, IT-технологии и программирование, робототехника, инженерные навыки, хайтек, агроквантум, биоквантум, человек и здоровье, экология и мониторинг, физико-химическое направление, проектная деятельность.Центр также будет оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности детей, а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе.Обе открытые станции вошли в перечень мероприятий социально-экономического развития РСО – Алания, подлежащих реализации в 2020-2025 годах в приоритетном порядке. Они финансировались по государственной программе РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".

https://ria.ru/20220814/mashuk-1809573042.html

https://ria.ru/20220905/shkoly-1814599849.html

беслан

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей меняйло, беслан, россия, общество, республика северная осетия - алания