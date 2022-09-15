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В Беслане открыли станции юных техников и юных натуралистов - РИА Новости, 15.09.2022
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В Беслане открыли станции юных техников и юных натуралистов
В Беслане открыли станции юных техников и юных натуралистов - РИА Новости, 15.09.2022
В Беслане открыли станции юных техников и юных натуралистов
В Беслане открылись станция юных техников и станция юных натуралистов, сообщается на сайте Республики Северная Осетия (РСО). РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:30
2022-09-15T15:31
сергей меняйло
беслан
россия
общество
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В Беслане открылись станция юных техников и станция юных натуралистов, сообщается на сайте Республики Северная Осетия (РСО)."Свои двери открыли долгожданные площадки дополнительного образования. Это очень важный проект, ориентированный на раскрытие потенциала наших детей. И наша задача – помочь ребятам приобрести дополнительные знания, навыки и умения. Здесь столько разнообразных, современных направлений – уверен, каждый ребенок найдет то, что ему близко", - сказал глава РСО Сергей Меняйло, вступая на церемонии открытия станций. Он пожелал ребятам интересных занятий, успехов и отличного настроения.В сообщении отмечается, что для Станции юных техников обустроили площадку для тестирования радиоуправляемых моделей, а на территории Станции юных натуралистов для обучающихся подготовили три теплицы, оборудованные системами автоматического отопления и вентиляции, а также системой фитоосвещения для посадки, выращивания, выведения различных биокультур и видов растений в любое время года.В зданиях есть лекторий, место для интерактивных занятий, рекреации, медпункт и буфеты. Объекты доступны для маломобильных групп населения – оборудованы пандусами и санузлами для лиц с ограниченными физическими возможностями.На базе станций начнет функционировать учреждение дополнительного образования "Центр развития способностей детей "Альтаир". Современная инновационная площадка рассчитана на 1200 обучающихся. Работа с детьми 5-18 лет будет вестись по техническому и естественно-научному направлениям в творческих объединениях: авиамоделирование, картинг, мультимедийная студия, промышленный дизайн, IT-технологии и программирование, робототехника, инженерные навыки, хайтек, агроквантум, биоквантум, человек и здоровье, экология и мониторинг, физико-химическое направление, проектная деятельность.Центр также будет оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности детей, а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе.Обе открытые станции вошли в перечень мероприятий социально-экономического развития РСО – Алания, подлежащих реализации в 2020-2025 годах в приоритетном порядке. Они финансировались по государственной программе РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".
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сергей меняйло, беслан, россия, общество, республика северная осетия - алания
Сергей Меняйло, Беслан, Россия, Общество, Республика Северная Осетия - Алания
15:30 15.09.2022 (обновлено: 15:31 15.09.2022)
 

В Беслане открыли станции юных техников и юных натуралистов

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации главы и правительства РСО-АланияГлава РСО Сергей Меняйло на церемонии открытия станций юных техников и юных натуралистов в Беслане
Глава РСО Сергей Меняйло на церемонии открытия станций юных техников и юных натуралистов в Беслане - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации главы и правительства РСО-Алания
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В Беслане открылись станция юных техников и станция юных натуралистов, сообщается на сайте Республики Северная Осетия (РСО).
"Свои двери открыли долгожданные площадки дополнительного образования. Это очень важный проект, ориентированный на раскрытие потенциала наших детей. И наша задача – помочь ребятам приобрести дополнительные знания, навыки и умения. Здесь столько разнообразных, современных направлений – уверен, каждый ребенок найдет то, что ему близко", - сказал глава РСО Сергей Меняйло, вступая на церемонии открытия станций. Он пожелал ребятам интересных занятий, успехов и отличного настроения.
В сообщении отмечается, что для Станции юных техников обустроили площадку для тестирования радиоуправляемых моделей, а на территории Станции юных натуралистов для обучающихся подготовили три теплицы, оборудованные системами автоматического отопления и вентиляции, а также системой фитоосвещения для посадки, выращивания, выведения различных биокультур и видов растений в любое время года.
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В зданиях есть лекторий, место для интерактивных занятий, рекреации, медпункт и буфеты. Объекты доступны для маломобильных групп населения – оборудованы пандусами и санузлами для лиц с ограниченными физическими возможностями.
На базе станций начнет функционировать учреждение дополнительного образования "Центр развития способностей детей "Альтаир". Современная инновационная площадка рассчитана на 1200 обучающихся. Работа с детьми 5-18 лет будет вестись по техническому и естественно-научному направлениям в творческих объединениях: авиамоделирование, картинг, мультимедийная студия, промышленный дизайн, IT-технологии и программирование, робототехника, инженерные навыки, хайтек, агроквантум, биоквантум, человек и здоровье, экология и мониторинг, физико-химическое направление, проектная деятельность.
Центр также будет оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности детей, а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе.
Обе открытые станции вошли в перечень мероприятий социально-экономического развития РСО – Алания, подлежащих реализации в 2020-2025 годах в приоритетном порядке. Они финансировались по государственной программе РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".
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