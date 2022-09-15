https://ria.ru/20220915/sravnenie-1816879208.html
Постпред России заявила, что сравнивать ШОС с НАТО некорректно
Постпред России заявила, что сравнивать ШОС с НАТО некорректно - РИА Новости, 15.09.2022
Постпред России заявила, что сравнивать ШОС с НАТО некорректно
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создана для того, чтобы сотрудничать и развивать государства, а не для того, чтобы дружить против кого-то, поэтому... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T04:31
2022-09-15T04:31
2022-09-15T08:32
россия
нато
шос
в мире
саммит шос в самарканде
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ПЕКИН, 15 сен - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создана для того, чтобы сотрудничать и развивать государства, а не для того, чтобы дружить против кого-то, поэтому сравнивать ее с НАТО некорректно, заявила постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина на брифинге в преддверии саммита в Самарканде.Она отметила, что НАТО - "это в любом случае военный блок со ставкой на силовое решение, на разделение зон влияния"Мы прекрасно видим, как сейчас все происходит, когда национальные интересы стран становятся жертвами геополитической конъюнктуры", - отметила она."Что касается ШОС, то здесь совершенно другая сущность организации, и сравнивать их некорректно, потому что и в Хартии записано, что ШОС – это не военный блок, ее деятельность не направлена против третьих стран и организаций, то есть мы собрались в ШОС, чтобы сотрудничать и развивать наши государства, а не для того, чтобы дружить против кого-то, у нас нет такой задачи", - подчеркнула она.Дипломат добавила, что "ШОС работает на принципах консенсуса, на принципах взаимного уважения, уважения к культурному многообразию, к социально-культурным традициям и структурам друг друга, стремления избегать каких-то недружественных шагов в отношении друг друга"."ШОС сегодня охватывает 18 стран – это и члены, и наблюдатели, и партнеры по диалогу, активно развиваются связи с другими многосторонними объединениями, среди которых ООН, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, АСЕАН. Круг единомышленников продолжает расширятся за счет тех, кто заинтересован в углубленном взаимодействии в целях обеспечения надежной безопасности, стабильности и устойчивого развития на Евразийском пространстве", - подытожила она.Саммит ШОС в Самарканде пройдет 15-16 сентября.
https://ria.ru/20220915/shos-1816878800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, шос, в мире, саммит шос в самарканде
Россия, НАТО, ШОС, В мире, Саммит ШОС в Самарканде
04:31 15.09.2022 (обновлено: 08:32 15.09.2022)
Постпред России заявила, что сравнивать ШОС с НАТО некорректно
Постпред России Степкина: ШОС "не дружит против кого-то", сравнивать ее с НАТО некорректно
ПЕКИН, 15 сен - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создана для того, чтобы сотрудничать и развивать государства, а не для того, чтобы дружить против кого-то, поэтому сравнивать ее с НАТО некорректно, заявила постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина на брифинге в преддверии саммита в Самарканде.
"Сравнение ШОС с НАТО не ново, и не стоит идти на поводу у наших западных коллег в данном вопросе, потому что делается это в том числе с тем, чтобы придать самой НАТО менее воинственный характер, найти еще одно оправдание существованию этой структуры – вот, мол, есть еще одно объединение, которому нужно противостоять – ШОС", - заявила Степкина на просьбу прокомментировать публикации, в которых ШОС сравнивают с НАТО.
Она отметила, что НАТО - "это в любом случае военный блок со ставкой на силовое решение, на разделение зон влияния
"Мы прекрасно видим, как сейчас все происходит, когда национальные интересы стран становятся жертвами геополитической конъюнктуры", - отметила она.
"Что касается ШОС, то здесь совершенно другая сущность организации, и сравнивать их некорректно, потому что и в Хартии записано, что ШОС – это не военный блок, ее деятельность не направлена против третьих стран и организаций, то есть мы собрались в ШОС, чтобы сотрудничать и развивать наши государства, а не для того, чтобы дружить против кого-то, у нас нет такой задачи", - подчеркнула она.
Дипломат добавила, что "ШОС работает на принципах консенсуса, на принципах взаимного уважения, уважения к культурному многообразию, к социально-культурным традициям и структурам друг друга, стремления избегать каких-то недружественных шагов в отношении друг друга".
"ШОС сегодня охватывает 18 стран – это и члены, и наблюдатели, и партнеры по диалогу, активно развиваются связи с другими многосторонними объединениями, среди которых ООН
, ОДКБ
, СНГ
, ЕАЭС
, АСЕАН. Круг единомышленников продолжает расширятся за счет тех, кто заинтересован в углубленном взаимодействии в целях обеспечения надежной безопасности, стабильности и устойчивого развития на Евразийском пространстве", - подытожила она.
Саммит ШОС в Самарканде пройдет 15-16 сентября.