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Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
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https://ria.ru/20220915/spetsoperatsiya-1817012457.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:55
2022-09-15T15:55
инфографика
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 сентября 2022 годаЧасти Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Штаб теробороны ДНР сообщил, что союзные войска освободили Майорск. Идут бои в районах Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам украинских войск.Параллельно российские войска уничтожали военные объекты украинской армии. Были ликвидированы семь пунктов управления, 42 артиллерийских подразделения, 116 районов скопления живой силы и техники, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников, перехватили две баллистические ракеты "Точка-У" и 30 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 155 вертолетов, 1960 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 835 реактивных систем залпового огня, 4934 танка и других бронемашин, 3387 орудий полевой артиллерии и 5602 единицы автомобильной техники.
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
15:55 15.09.2022
 

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2022

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации на Украине

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2022Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2022

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 сентября 2022 года

Части Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Штаб теробороны ДНР сообщил, что союзные войска освободили Майорск. Идут бои в районах Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам украинских войск.
Параллельно российские войска уничтожали военные объекты украинской армии. Были ликвидированы семь пунктов управления, 42 артиллерийских подразделения, 116 районов скопления живой силы и техники, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников, перехватили две баллистические ракеты "Точка-У" и 30 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 155 вертолетов, 1960 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 835 реактивных систем залпового огня, 4934 танка и других бронемашин, 3387 орудий полевой артиллерии и 5602 единицы автомобильной техники.

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