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В Москве состоится премьера спектакля "Люди А" - РИА Новости, 15.09.2022
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В Москве состоится премьера спектакля "Люди А"
В Москве состоится премьера спектакля "Люди А" - РИА Новости, 15.09.2022
В Москве состоится премьера спектакля "Люди А"
Необычная премьера состоится 24 сентября в Музее Победы – спектакль "Люди А" по мотивам одноименного документального романа Алексея Филатова. Он рассказывает о... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:34
2022-09-15T17:35
общество
музей победы
москва
алексей филатов
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Необычная премьера состоится 24 сентября в Музее Победы – спектакль "Люди А" по мотивам одноименного документального романа Алексея Филатова. Он рассказывает о судьбах офицеров группы "Альфа" –специального подразделения по борьбе с терроризмом, сообщили организаторы мероприятия.Прототипами главных действующих лиц стали реальные люди, со своими достоинствами и недостатками. Через их переживания зритель не просто погружается в атмосферу событий, а участвует в психологическом поединке, открывая для себя сложный процесс переговоров с террористами, позволяющий выиграть битву без оружия и спасти заложников.Этот спектакль привлечет многих старшеклассников, студентов, курсантов военных и морских училищ, выразил уверенность Алексей Филатов.Алексей Филатов – подполковник запаса, президент союза "Офицеры группы “Альфа”", член Союза писателей России, член Союза журналистов России, автор и исполнитель песен, автор книг, посвященных сотрудникам группы "Альфа". С 1982 по 2003 год проходил службу в различных подразделениях КГБ СССР – ФСБ РФ. Книга "Люди А" получила высокую оценку среди читателей и стала бестселлером в ведущих книжных магазинах страны.Вход на спектакль бесплатный по предварительной регистрации на сайте Союза "Офицеры Группы Альфа".
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общество, музей победы, москва, алексей филатов
Общество, Музей Победы, Москва, Алексей Филатов
17:34 15.09.2022 (обновлено: 17:35 15.09.2022)
 

В Москве состоится премьера спектакля "Люди А"

© РИА Новости / Максим БлиновЗрители во время спектакля
Зрители во время спектакля - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Необычная премьера состоится 24 сентября в Музее Победы – спектакль "Люди А" по мотивам одноименного документального романа Алексея Филатова. Он рассказывает о судьбах офицеров группы "Альфа" –специального подразделения по борьбе с терроризмом, сообщили организаторы мероприятия.
Прототипами главных действующих лиц стали реальные люди, со своими достоинствами и недостатками. Через их переживания зритель не просто погружается в атмосферу событий, а участвует в психологическом поединке, открывая для себя сложный процесс переговоров с террористами, позволяющий выиграть битву без оружия и спасти заложников.
"Наша цель – средствами современного театрального языка, без отталкивающего пафоса рассказать о героях, о внутреннем мире человека-спасателя. Рассказать так, чтобы этот язык увлеченно принял молодой зритель", – отметил художественный руководитель спектакля "Люди А" Влад Маленко.
Этот спектакль привлечет многих старшеклассников, студентов, курсантов военных и морских училищ, выразил уверенность Алексей Филатов.
"Многие герои моих произведений выбрали свой путь еще мальчишками, когда читали книги, смотрели фильмы и спектакли о подвигах своих отцов и дедов", – сказал он.
Алексей Филатов – подполковник запаса, президент союза "Офицеры группы “Альфа”", член Союза писателей России, член Союза журналистов России, автор и исполнитель песен, автор книг, посвященных сотрудникам группы "Альфа". С 1982 по 2003 год проходил службу в различных подразделениях КГБ СССР – ФСБ РФ. Книга "Люди А" получила высокую оценку среди читателей и стала бестселлером в ведущих книжных магазинах страны.
Вход на спектакль бесплатный по предварительной регистрации на сайте Союза "Офицеры Группы Альфа".

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