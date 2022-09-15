https://ria.ru/20220915/spektakl-1817057066.html

В Москве состоится премьера спектакля "Люди А"

В Москве состоится премьера спектакля "Люди А" - РИА Новости, 15.09.2022

В Москве состоится премьера спектакля "Люди А"

Необычная премьера состоится 24 сентября в Музее Победы – спектакль "Люди А" по мотивам одноименного документального романа Алексея Филатова. Он рассказывает о... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:34

2022-09-15T17:34

2022-09-15T17:35

общество

музей победы

москва

алексей филатов

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Необычная премьера состоится 24 сентября в Музее Победы – спектакль "Люди А" по мотивам одноименного документального романа Алексея Филатова. Он рассказывает о судьбах офицеров группы "Альфа" –специального подразделения по борьбе с терроризмом, сообщили организаторы мероприятия.Прототипами главных действующих лиц стали реальные люди, со своими достоинствами и недостатками. Через их переживания зритель не просто погружается в атмосферу событий, а участвует в психологическом поединке, открывая для себя сложный процесс переговоров с террористами, позволяющий выиграть битву без оружия и спасти заложников.Этот спектакль привлечет многих старшеклассников, студентов, курсантов военных и морских училищ, выразил уверенность Алексей Филатов.Алексей Филатов – подполковник запаса, президент союза "Офицеры группы “Альфа”", член Союза писателей России, член Союза журналистов России, автор и исполнитель песен, автор книг, посвященных сотрудникам группы "Альфа". С 1982 по 2003 год проходил службу в различных подразделениях КГБ СССР – ФСБ РФ. Книга "Люди А" получила высокую оценку среди читателей и стала бестселлером в ведущих книжных магазинах страны.Вход на спектакль бесплатный по предварительной регистрации на сайте Союза "Офицеры Группы Альфа".

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/cherkessk-1784111034.html

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общество, музей победы, москва, алексей филатов