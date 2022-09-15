Рейтинг@Mail.ru
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в социально-трудовой сфере - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817102475.html
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в социально-трудовой сфере
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в социально-трудовой сфере - РИА Новости, 15.09.2022
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в социально-трудовой сфере
Россия и Узбекистан намерены продолжить сотрудничество в социально-трудовой сфере, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:09
2022-09-15T19:09
россия
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_53369cbf62ccc81dae8ddb3dafb76c0f.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия и Узбекистан намерены продолжить сотрудничество в социально-трудовой сфере, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан."Стороны намерены продолжить сотрудничество в социально-трудовой сфере... Стороны продолжат тесное сотрудничество по правовым вопросам на основе имеющейся договорной базы, в том числе в сфере правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам. Стороны выражают готовность расширять взаимодействие и обмен опытом между правоохранительными структурами, ведомствами по труду и занятости, таможенными, налоговыми службами, органами в сфере миграции двух государств", - сообщается в документе.
https://ria.ru/20220915/orden-1817058723.html
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c2a9304ea642a2405f9894b5051d17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, узбекистан, в мире
Россия, Узбекистан, В мире
19:09 15.09.2022
 
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в социально-трудовой сфере

Россия и Узбекистан планируют продолжить сотрудничество в социально-трудовой сфере

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Флаг Узбекистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия и Узбекистан намерены продолжить сотрудничество в социально-трудовой сфере, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
"Стороны намерены продолжить сотрудничество в социально-трудовой сфере... Стороны продолжат тесное сотрудничество по правовым вопросам на основе имеющейся договорной базы, в том числе в сфере правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам. Стороны выражают готовность расширять взаимодействие и обмен опытом между правоохранительными структурами, ведомствами по труду и занятости, таможенными, налоговыми службами, органами в сфере миграции двух государств", - сообщается в документе.

Читайте также:

 
РоссияУзбекистанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала