https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817102475.html

Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в социально-трудовой сфере

Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в социально-трудовой сфере - РИА Новости, 15.09.2022

Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в социально-трудовой сфере

Россия и Узбекистан намерены продолжить сотрудничество в социально-трудовой сфере, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T19:09

2022-09-15T19:09

2022-09-15T19:09

россия

узбекистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_53369cbf62ccc81dae8ddb3dafb76c0f.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия и Узбекистан намерены продолжить сотрудничество в социально-трудовой сфере, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан."Стороны намерены продолжить сотрудничество в социально-трудовой сфере... Стороны продолжат тесное сотрудничество по правовым вопросам на основе имеющейся договорной базы, в том числе в сфере правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам. Стороны выражают готовность расширять взаимодействие и обмен опытом между правоохранительными структурами, ведомствами по труду и занятости, таможенными, налоговыми службами, органами в сфере миграции двух государств", - сообщается в документе.

https://ria.ru/20220915/orden-1817058723.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, узбекистан, в мире