https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817102475.html
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в социально-трудовой сфере
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в социально-трудовой сфере - РИА Новости, 15.09.2022
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в социально-трудовой сфере
Россия и Узбекистан намерены продолжить сотрудничество в социально-трудовой сфере, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:09
2022-09-15T19:09
2022-09-15T19:09
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узбекистан
в мире
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия и Узбекистан намерены продолжить сотрудничество в социально-трудовой сфере, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан."Стороны намерены продолжить сотрудничество в социально-трудовой сфере... Стороны продолжат тесное сотрудничество по правовым вопросам на основе имеющейся договорной базы, в том числе в сфере правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам. Стороны выражают готовность расширять взаимодействие и обмен опытом между правоохранительными структурами, ведомствами по труду и занятости, таможенными, налоговыми службами, органами в сфере миграции двух государств", - сообщается в документе.
https://ria.ru/20220915/orden-1817058723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, в мире
Россия, Узбекистан, В мире
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в социально-трудовой сфере
Россия и Узбекистан планируют продолжить сотрудничество в социально-трудовой сфере