https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817099557.html

Россия и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве

Россия и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве - РИА Новости, 15.09.2022

Россия и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве

Россия и Узбекистан намерены развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, чтобы увеличить объемы экспорта, говорится в декларации о всеобъемлющем... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:58

2022-09-15T18:58

2022-09-15T18:58

экономика

россия

узбекистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789209568_0:174:2910:1811_1920x0_80_0_0_47c405de325b5db480e2d29358cb2735.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия и Узбекистан намерены развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, чтобы увеличить объемы экспорта, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами."Стороны намерены придать импульс сотрудничеству в области сельского хозяйства и системного развития связей по линии агропромышленных комплексов двух стран. Стороны продолжат формирование благоприятных условий, позволяющих кратно увеличить объемы и расширить номенклатуру взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынки обеих стран", - сказано в документе.Также отмечается, что стороны намерены развивать агропромышленную кооперацию двух стран путем организации выращивания сельскохозяйственных культур на территории России с последующим экспортом продукции в Узбекистан.

https://ria.ru/20220915/neft-1817086325.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, узбекистан, в мире