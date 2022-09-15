https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817099557.html
Россия и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве
Россия и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве - РИА Новости, 15.09.2022
Россия и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве
Россия и Узбекистан намерены развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, чтобы увеличить объемы экспорта, говорится в декларации о всеобъемлющем... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:58
2022-09-15T18:58
2022-09-15T18:58
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узбекистан
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия и Узбекистан намерены развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, чтобы увеличить объемы экспорта, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами."Стороны намерены придать импульс сотрудничеству в области сельского хозяйства и системного развития связей по линии агропромышленных комплексов двух стран. Стороны продолжат формирование благоприятных условий, позволяющих кратно увеличить объемы и расширить номенклатуру взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынки обеих стран", - сказано в документе.Также отмечается, что стороны намерены развивать агропромышленную кооперацию двух стран путем организации выращивания сельскохозяйственных культур на территории России с последующим экспортом продукции в Узбекистан.
https://ria.ru/20220915/neft-1817086325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, узбекистан, в мире
Экономика, Россия, Узбекистан, В мире
Россия и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве
Россия и Узбекистан планируют развивать сотрудничество в области сельского хозяйства