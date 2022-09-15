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Россия и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве - РИА Новости, 15.09.2022
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Россия и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве
Россия и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве - РИА Новости, 15.09.2022
Россия и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве
Россия и Узбекистан намерены развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, чтобы увеличить объемы экспорта, говорится в декларации о всеобъемлющем... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:58
2022-09-15T18:58
экономика
россия
узбекистан
в мире
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия и Узбекистан намерены развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, чтобы увеличить объемы экспорта, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами."Стороны намерены придать импульс сотрудничеству в области сельского хозяйства и системного развития связей по линии агропромышленных комплексов двух стран. Стороны продолжат формирование благоприятных условий, позволяющих кратно увеличить объемы и расширить номенклатуру взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынки обеих стран", - сказано в документе.Также отмечается, что стороны намерены развивать агропромышленную кооперацию двух стран путем организации выращивания сельскохозяйственных культур на территории России с последующим экспортом продукции в Узбекистан.
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экономика, россия, узбекистан, в мире
Экономика, Россия, Узбекистан, В мире
18:58 15.09.2022
 
Россия и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве

Россия и Узбекистан планируют развивать сотрудничество в области сельского хозяйства

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПосевные работы
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия и Узбекистан намерены развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, чтобы увеличить объемы экспорта, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.
"Стороны намерены придать импульс сотрудничеству в области сельского хозяйства и системного развития связей по линии агропромышленных комплексов двух стран. Стороны продолжат формирование благоприятных условий, позволяющих кратно увеличить объемы и расширить номенклатуру взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынки обеих стран", - сказано в документе.
Также отмечается, что стороны намерены развивать агропромышленную кооперацию двух стран путем организации выращивания сельскохозяйственных культур на территории России с последующим экспортом продукции в Узбекистан.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 18:32
Россия и Узбекистан будут углублять сотрудничество по поставкам нефти
 
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