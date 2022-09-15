Рейтинг@Mail.ru
Россия и Узбекистан продолжат развивать военно-техническое сотрудничество - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817085873.html
Россия и Узбекистан продолжат развивать военно-техническое сотрудничество
Россия и Узбекистан продолжат развивать военно-техническое сотрудничество - РИА Новости, 15.09.2022
Россия и Узбекистан продолжат развивать военно-техническое сотрудничество
Российская и узбекистанская стороны намерены развивать сотрудничество в военно-технических областях, говорится в обнародованной декларации о всеобъемлющем... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:31
2022-09-15T18:31
россия
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744529528_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a72c35a7a207937c9081902f6d073b43.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская и узбекистанская стороны намерены развивать сотрудничество в военно-технических областях, говорится в обнародованной декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан."Стороны продолжат развивать сотрудничество в военной и военно-технической областях на основе существующих соглашений, а также совершенствовать соответствующую договорно-правовую базу", - указывается в документе.
https://ria.ru/20220915/partnerstvo-1817065534.html
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744529528_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61d99fdda9e6e347db7bd254f271ae0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, узбекистан
Россия, Узбекистан
18:31 15.09.2022
 
Россия и Узбекистан продолжат развивать военно-техническое сотрудничество

Россия и Узбекистан намерены продолжать сотрудничество в военно-технических областях

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийско-узбекские учения
Российско-узбекские учения - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Российско-узбекские учения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская и узбекистанская стороны намерены развивать сотрудничество в военно-технических областях, говорится в обнародованной декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
"Стороны продолжат развивать сотрудничество в военной и военно-технической областях на основе существующих соглашений, а также совершенствовать соответствующую договорно-правовую базу", - указывается в документе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время подписания Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном на полях саммита ШОС. 15 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 17:56
Отношения России и Узбекистана выйдут на новый уровень, заявил Путин
 
РоссияУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала