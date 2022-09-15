https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817085873.html
Россия и Узбекистан продолжат развивать военно-техническое сотрудничество
Россия и Узбекистан продолжат развивать военно-техническое сотрудничество - РИА Новости, 15.09.2022
Россия и Узбекистан продолжат развивать военно-техническое сотрудничество
Российская и узбекистанская стороны намерены развивать сотрудничество в военно-технических областях, говорится в обнародованной декларации о всеобъемлющем... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:31
2022-09-15T18:31
2022-09-15T18:31
россия
узбекистан
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская и узбекистанская стороны намерены развивать сотрудничество в военно-технических областях, говорится в обнародованной декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан."Стороны продолжат развивать сотрудничество в военной и военно-технической областях на основе существующих соглашений, а также совершенствовать соответствующую договорно-правовую базу", - указывается в документе.
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россия, узбекистан
Россия и Узбекистан продолжат развивать военно-техническое сотрудничество
Россия и Узбекистан намерены продолжать сотрудничество в военно-технических областях