https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817085873.html

Россия и Узбекистан продолжат развивать военно-техническое сотрудничество

Россия и Узбекистан продолжат развивать военно-техническое сотрудничество - РИА Новости, 15.09.2022

Россия и Узбекистан продолжат развивать военно-техническое сотрудничество

Российская и узбекистанская стороны намерены развивать сотрудничество в военно-технических областях, говорится в обнародованной декларации о всеобъемлющем... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:31

2022-09-15T18:31

2022-09-15T18:31

россия

узбекистан

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская и узбекистанская стороны намерены развивать сотрудничество в военно-технических областях, говорится в обнародованной декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан."Стороны продолжат развивать сотрудничество в военной и военно-технической областях на основе существующих соглашений, а также совершенствовать соответствующую договорно-правовую базу", - указывается в документе.

https://ria.ru/20220915/partnerstvo-1817065534.html

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россия, узбекистан