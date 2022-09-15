https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817054555.html
Адыгея и Кубань договорились о дальнейшем сотрудничестве
Адыгея и Кубань договорились о дальнейшем сотрудничестве - РИА Новости, 15.09.2022
Адыгея и Кубань договорились о дальнейшем сотрудничестве
Власти Адыгея и Краснодарского края договорились сотрудничать в социальной сфере и вместе продвигать свои инициативы, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:26
2022-09-15T17:26
2022-09-15T17:26
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
майкоп
краснодарский край
вениамин кондратьев
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МАЙКОП, 15 сен – РИА Новости. Власти Адыгея и Краснодарского края договорились сотрудничать в социальной сфере и вместе продвигать свои инициативы, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В Майкопе состоялась совещание главы Адыгеи Мурата Кумпилова и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, посвящённое сотрудничеству Адыгеи и Кубани в экономике, культуре, здравоохранении, образовании, социальной и других сферах… В каждой сфере достигнуты хорошие результаты, и сотрудничество нужно поддерживать. Как подчеркнул Мурат Кумпилов, край и республика должны развиваться в тесном взаимодействии, совместно формировать единое экономическое пространство на Юге страны", - говорится в сообщении.Как отметили стороны, поддержанию высокого уровня сотрудничества двух регионов способствуют давние дружеские отношения и общее прошлое.Глава Краснодарского края в свою очередь подчеркнул, что успехи каждого из регионов помогают развитию соседнего."Итогом встречи стало решение о дальнейшем взаимодействии в достижении актуальных для Адыгеи и Кубани целей и в продвижении на федеральном уровне совместных инициатив в экономике, инфраструктуре, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220913/pozdravlenie-1816530895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, мурат кумпилов, майкоп, краснодарский край, вениамин кондратьев
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Майкоп, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
МАЙКОП, 15 сен – РИА Новости. Власти Адыгея и Краснодарского края договорились сотрудничать в социальной сфере и вместе продвигать свои инициативы, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В Майкопе
состоялась совещание главы Адыгеи Мурата Кумпилова
и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, посвящённое сотрудничеству Адыгеи и Кубани в экономике, культуре, здравоохранении, образовании, социальной и других сферах… В каждой сфере достигнуты хорошие результаты, и сотрудничество нужно поддерживать. Как подчеркнул Мурат Кумпилов, край и республика должны развиваться в тесном взаимодействии, совместно формировать единое экономическое пространство на Юге страны", - говорится в сообщении.
Как отметили стороны, поддержанию высокого уровня сотрудничества двух регионов способствуют давние дружеские отношения и общее прошлое.
"Кубань – наш важнейший партнер в торгово-экономической и гуманитарной сферах… Это идет на пользу людям, и полностью отвечает государственным интересам: межрегиональное сотрудничество – эффективный инструмент для решения общенациональных задач", – цитирует главу Адыгеи пресс-служба.
Глава Краснодарского края в свою очередь подчеркнул, что успехи каждого из регионов помогают развитию соседнего.
"Итогом встречи стало решение о дальнейшем взаимодействии в достижении актуальных для Адыгеи и Кубани целей и в продвижении на федеральном уровне совместных инициатив в экономике, инфраструктуре, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре", - говорится в сообщении.