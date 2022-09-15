Рейтинг@Mail.ru
Адыгея и Кубань договорились о дальнейшем сотрудничестве - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817054555.html
Адыгея и Кубань договорились о дальнейшем сотрудничестве
Адыгея и Кубань договорились о дальнейшем сотрудничестве - РИА Новости, 15.09.2022
Адыгея и Кубань договорились о дальнейшем сотрудничестве
Власти Адыгея и Краснодарского края договорились сотрудничать в социальной сфере и вместе продвигать свои инициативы, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:26
2022-09-15T17:26
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
майкоп
краснодарский край
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817053385_0:76:1800:1089_1920x0_80_0_0_6c42c6b336021cbe17ef467b02ad1f33.jpg
МАЙКОП, 15 сен – РИА Новости. Власти Адыгея и Краснодарского края договорились сотрудничать в социальной сфере и вместе продвигать свои инициативы, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В Майкопе состоялась совещание главы Адыгеи Мурата Кумпилова и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, посвящённое сотрудничеству Адыгеи и Кубани в экономике, культуре, здравоохранении, образовании, социальной и других сферах… В каждой сфере достигнуты хорошие результаты, и сотрудничество нужно поддерживать. Как подчеркнул Мурат Кумпилов, край и республика должны развиваться в тесном взаимодействии, совместно формировать единое экономическое пространство на Юге страны", - говорится в сообщении.Как отметили стороны, поддержанию высокого уровня сотрудничества двух регионов способствуют давние дружеские отношения и общее прошлое.Глава Краснодарского края в свою очередь подчеркнул, что успехи каждого из регионов помогают развитию соседнего."Итогом встречи стало решение о дальнейшем взаимодействии в достижении актуальных для Адыгеи и Кубани целей и в продвижении на федеральном уровне совместных инициатив в экономике, инфраструктуре, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220913/pozdravlenie-1816530895.html
республика адыгея
майкоп
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817053385_124:0:1724:1200_1920x0_80_0_0_663937e5c6c8332a233404aeb5f40e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика адыгея, мурат кумпилов, майкоп, краснодарский край, вениамин кондратьев
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Майкоп, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
17:26 15.09.2022
 

Адыгея и Кубань договорились о дальнейшем сотрудничестве

© Фото : пресс-службы Главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурата Кумпилова и глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время совещания
Глава Адыгеи Мурата Кумпилова и глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время совещания - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : пресс-службы Главы Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурата Кумпилова и глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время совещания
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 15 сен – РИА Новости. Власти Адыгея и Краснодарского края договорились сотрудничать в социальной сфере и вместе продвигать свои инициативы, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Майкопе состоялась совещание главы Адыгеи Мурата Кумпилова и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, посвящённое сотрудничеству Адыгеи и Кубани в экономике, культуре, здравоохранении, образовании, социальной и других сферах… В каждой сфере достигнуты хорошие результаты, и сотрудничество нужно поддерживать. Как подчеркнул Мурат Кумпилов, край и республика должны развиваться в тесном взаимодействии, совместно формировать единое экономическое пространство на Юге страны", - говорится в сообщении.
Как отметили стороны, поддержанию высокого уровня сотрудничества двух регионов способствуют давние дружеские отношения и общее прошлое.
"Кубань – наш важнейший партнер в торгово-экономической и гуманитарной сферах… Это идет на пользу людям, и полностью отвечает государственным интересам: межрегиональное сотрудничество – эффективный инструмент для решения общенациональных задач", – цитирует главу Адыгеи пресс-служба.
Глава Краснодарского края в свою очередь подчеркнул, что успехи каждого из регионов помогают развитию соседнего.
"Итогом встречи стало решение о дальнейшем взаимодействии в достижении актуальных для Адыгеи и Кубани целей и в продвижении на федеральном уровне совместных инициатив в экономике, инфраструктуре, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре", - говорится в сообщении.
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 16:32Республика Адыгея
Глава Адыгеи поздравил жителей Кубани с 85-летием
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМурат КумпиловМайкопКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала