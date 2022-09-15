https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1816931302.html

Эстония прекратит действие договора о таможенном сотрудничестве с Россией

Эстония прекратит действие договора о таможенном сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 15.09.2022

Эстония прекратит действие договора о таможенном сотрудничестве с Россией

Правительство Эстонии одобрило проект распоряжения о прекращении действия договора между с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:40

2022-09-15T11:40

2022-09-15T11:40

эстония

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602027599_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_1f5859045e3423fc884588de07484449.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен - РИА Новости. Правительство Эстонии одобрило проект распоряжения о прекращении действия договора между с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров."Распоряжение прекращает действие бессрочного договора о таможенном сотрудничестве между правительствами Эстонии и России. Договор может быть расторгнут на основании письменного уведомления одной из сторон. Он будет действовать еще шесть месяцев после уведомления о его расторжении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220628/rusofobiya-1798820328.html

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

эстония, россия, в мире