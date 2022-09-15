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Эстония прекратит действие договора о таможенном сотрудничестве с Россией
Эстония прекратит действие договора о таможенном сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 15.09.2022
Эстония прекратит действие договора о таможенном сотрудничестве с Россией
Правительство Эстонии одобрило проект распоряжения о прекращении действия договора между с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:40
2022-09-15T11:40
2022-09-15T11:40
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен - РИА Новости. Правительство Эстонии одобрило проект распоряжения о прекращении действия договора между с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров."Распоряжение прекращает действие бессрочного договора о таможенном сотрудничестве между правительствами Эстонии и России. Договор может быть расторгнут на основании письменного уведомления одной из сторон. Он будет действовать еще шесть месяцев после уведомления о его расторжении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220628/rusofobiya-1798820328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, россия, в мире
Эстония прекратит действие договора о таможенном сотрудничестве с Россией
Правительство Эстонии одобрило прекращение договора о таможенном сотрудничестве с Россией