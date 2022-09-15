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Эстония прекратит действие договора о таможенном сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 15.09.2022
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Эстония прекратит действие договора о таможенном сотрудничестве с Россией
Эстония прекратит действие договора о таможенном сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 15.09.2022
Эстония прекратит действие договора о таможенном сотрудничестве с Россией
Правительство Эстонии одобрило проект распоряжения о прекращении действия договора между с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:40
2022-09-15T11:40
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен - РИА Новости. Правительство Эстонии одобрило проект распоряжения о прекращении действия договора между с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров."Распоряжение прекращает действие бессрочного договора о таможенном сотрудничестве между правительствами Эстонии и России. Договор может быть расторгнут на основании письменного уведомления одной из сторон. Он будет действовать еще шесть месяцев после уведомления о его расторжении", - говорится в сообщении.
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эстония, россия, в мире
Эстония, Россия, В мире
11:40 15.09.2022
 
Эстония прекратит действие договора о таможенном сотрудничестве с Россией

Правительство Эстонии одобрило прекращение договора о таможенном сотрудничестве с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаг Эстонии в Москве
Флаг Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг Эстонии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен - РИА Новости. Правительство Эстонии одобрило проект распоряжения о прекращении действия договора между с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров.
"Распоряжение прекращает действие бессрочного договора о таможенном сотрудничестве между правительствами Эстонии и России. Договор может быть расторгнут на основании письменного уведомления одной из сторон. Он будет действовать еще шесть месяцев после уведомления о его расторжении", - говорится в сообщении.

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