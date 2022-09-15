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Россия и Узбекистан подпишут соглашения на 4,6 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.09.2022
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Россия и Узбекистан подпишут соглашения на 4,6 миллиарда долларов
Россия и Узбекистан подпишут соглашения на 4,6 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.09.2022
Россия и Узбекистан подпишут соглашения на 4,6 миллиарда долларов
Узбекистан и Россия подпишут соглашения на 4,6 миллиарда долларов в рамках визита российского президента Владимира Путина в Самарканд, сообщает в четверг... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:34
2022-09-15T18:34
экономика
владимир путин
шавкат мирзиеев
узбекистан
россия
самарканд
шос
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Узбекистан и Россия подпишут соглашения на 4,6 миллиарда долларов в рамках визита российского президента Владимира Путина в Самарканд, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.В четверг Мирзиеев и Путин провели встречу на "полях " саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде."Отмечено, что в рамках текущего визита президента России в Узбекистан подписывается пакет новых инвестиционных соглашений на 4,6 миллиардов долларов в сферах машиностроения, химии, нефтехимии и геологии', - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, стороны условились принять совместный комплексный план действий по развитию индустриально-технологического партнерства, в первую очередь, в сферах электроники, фармацевтики, текстильной и швейно-трикотажной промышленности."Стороны условились создавать в регионах Узбекистана совместные индустриальные парки, провести очередной Форум регионов Узбекистана и России в октябре этого года", - добавили в пресс-службе.Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в её экономику составили уже более 10 миллиардов долларов. РФ сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, торговый оборот между странами в январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличился на 32%, до 4,065 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817085873.html
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экономика, владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан, россия, самарканд, шос
Экономика, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, Россия, Самарканд, ШОС
18:34 15.09.2022
 
Россия и Узбекистан подпишут соглашения на 4,6 миллиарда долларов

Россия и Узбекистан в Самарканде подпишут соглашения на 4,6 миллиарда долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Узбекистан и Россия подпишут соглашения на 4,6 миллиарда долларов в рамках визита российского президента Владимира Путина в Самарканд, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.
В четверг Мирзиеев и Путин провели встречу на "полях " саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
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Россия и Узбекистан продолжат развивать военно-техническое сотрудничество
"Отмечено, что в рамках текущего визита президента России в Узбекистан подписывается пакет новых инвестиционных соглашений на 4,6 миллиардов долларов в сферах машиностроения, химии, нефтехимии и геологии', - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, стороны условились принять совместный комплексный план действий по развитию индустриально-технологического партнерства, в первую очередь, в сферах электроники, фармацевтики, текстильной и швейно-трикотажной промышленности.
"Стороны условились создавать в регионах Узбекистана совместные индустриальные парки, провести очередной Форум регионов Узбекистана и России в октябре этого года", - добавили в пресс-службе.
Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в её экономику составили уже более 10 миллиардов долларов. РФ сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, торговый оборот между странами в январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличился на 32%, до 4,065 миллиарда долларов.
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Вчера, 18:11
Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья в Самарканде
 
ЭкономикаВладимир ПутинШавкат МирзиеевУзбекистанРоссияСамаркандШОС
 
 
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