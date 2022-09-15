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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей - РИА Новости, 15.09.2022
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Туризм
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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей - РИА Новости, 15.09.2022
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
Смерчи прогнозируются в Сочи до конца суток, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:44
2022-09-15T10:44
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СОЧИ, 15 сен — РИА Новости. Смерчи прогнозируются в Сочи до конца суток, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."До конца суток 15.09.2022 на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в релизе.Спасатели предупреждают: если вихрь выйдет на сушу, необходимо укрыться в ближайшей канаве, обрыве, впадине, либо лечь на землю, плотно прижавшись к ней.
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сочи, россия, краснодарский край, погода, новости - туризм, туризм
Туризм, Сочи, Россия, Краснодарский край, Погода, Новости - Туризм, Туризм
10:44 15.09.2022
 
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за смерчей

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 15 сен — РИА Новости. Смерчи прогнозируются в Сочи до конца суток, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"До конца суток 15.09.2022 на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в релизе.
Спасатели предупреждают: если вихрь выйдет на сушу, необходимо укрыться в ближайшей канаве, обрыве, впадине, либо лечь на землю, плотно прижавшись к ней.
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