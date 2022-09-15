https://ria.ru/20220915/sochi-1816909937.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей - РИА Новости, 15.09.2022

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

Смерчи прогнозируются в Сочи до конца суток, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:44

2022-09-15T10:44

2022-09-15T10:44

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СОЧИ, 15 сен — РИА Новости. Смерчи прогнозируются в Сочи до конца суток, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."До конца суток 15.09.2022 на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в релизе.Спасатели предупреждают: если вихрь выйдет на сушу, необходимо укрыться в ближайшей канаве, обрыве, впадине, либо лечь на землю, плотно прижавшись к ней.

https://ria.ru/20220914/sochi-1816667139.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сочи, россия, краснодарский край, погода, новости - туризм, туризм