https://ria.ru/20220915/sochi-1816909937.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей - РИА Новости, 15.09.2022
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
Смерчи прогнозируются в Сочи до конца суток, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:44
2022-09-15T10:44
2022-09-15T10:44
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СОЧИ, 15 сен — РИА Новости. Смерчи прогнозируются в Сочи до конца суток, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."До конца суток 15.09.2022 на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в релизе.Спасатели предупреждают: если вихрь выйдет на сушу, необходимо укрыться в ближайшей канаве, обрыве, впадине, либо лечь на землю, плотно прижавшись к ней.
https://ria.ru/20220914/sochi-1816667139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, краснодарский край, погода, новости - туризм, туризм
Туризм, Сочи, Россия, Краснодарский край, Погода, Новости - Туризм, Туризм
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за смерчей