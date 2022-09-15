https://ria.ru/20220915/soboleznovaniya-1816978949.html
Путин выразил соболезнования из-за гибели людей при наводнении в Пакистане
Путин выразил соболезнования из-за гибели людей при наводнении в Пакистане - РИА Новости, 15.09.2022
Путин выразил соболезнования из-за гибели людей при наводнении в Пакистане
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу в связи с гибелью людей от наводнения и заверил, что РФ готова... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:43
2022-09-15T13:43
2022-09-15T13:43
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу в связи с гибелью людей от наводнения и заверил, что РФ готова оказать содействие."В начале нашей беседы хотел бы выразить слова соболезнования в связи с гибелью людей, которая произошла в силу стихийных бедствий, наводнения очень большого в вашей стране. Со своей стороны готовы поддержать людей", - сказал Путин.Он добавил, что РФ отправила уже необходимую гуманитарную помощь."И готовы содействовать в организации помощи пострадавшим", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220915/pakistan-1816970321.html
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в мире, россия, пакистан, владимир путин, здоровье - общество
В мире, Россия, Пакистан, Владимир Путин, Здоровье - Общество
Путин выразил соболезнования из-за гибели людей при наводнении в Пакистане
Путин выразил соболезнования премьеру Пакистана Шарифу из-за гибели людей при наводнении
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу в связи с гибелью людей от наводнения и заверил, что РФ готова оказать содействие.
"В начале нашей беседы хотел бы выразить слова соболезнования в связи с гибелью людей, которая произошла в силу стихийных бедствий, наводнения очень большого в вашей стране. Со своей стороны готовы поддержать людей", - сказал Путин.
Он добавил, что РФ отправила уже необходимую гуманитарную помощь.
"И готовы содействовать в организации помощи пострадавшим", - добавил Путин.