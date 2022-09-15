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Опрос показал, кого поддерживают словаки в конфликте на Украине - РИА Новости, 15.09.2022
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Опрос показал, кого поддерживают словаки в конфликте на Украине
Опрос показал, кого поддерживают словаки в конфликте на Украине - РИА Новости, 15.09.2022
Опрос показал, кого поддерживают словаки в конфликте на Украине
Более половины участников опроса в Словакии поддерживают РФ в конфликте на Украине, сообщило в среду братиславское сетевое издание Dennik N. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T01:06
2022-09-15T01:06
в мире
украина
россия
словакия
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ПРАГА, 15 сен – РИА Новости. Более половины участников опроса в Словакии поддерживают РФ в конфликте на Украине, сообщило в среду братиславское сетевое издание Dennik N."Проведенный по заказу издания Dennik N Словацкой академией наук и агентствами MNFORCE и Seesame опрос содержал один вопрос - "Как бы вы хотели, чтобы закончилась война на Украине?" Из одной тысячи респондентов 20,6% ответили, что хотели бы, чтобы она завершилась ясной победой России, а 19,9% - ясной победой Украины. В целом победы РФ желает более половины опрошенных, победы Украины – около трети. Почти каждый пятый (17,9%) не готов ответить на данный вопрос", - сообщило издание.Опрос проводился в период с 15 августа по 5 сентября, в нем участвовали 1,1 тысячи человек, разного уровня образования, политической принадлежности, проживающие в больших и малых городах во всех краях республики. Данные о допущенных погрешностях при проведении опроса не сообщаются.
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в мире, украина, россия, словакия
В мире, Украина, Россия, Словакия
01:06 15.09.2022
 
Опрос показал, кого поддерживают словаки в конфликте на Украине

Dennik N: более половины словаков в конфликте на Украине поддерживают Россию

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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ПРАГА, 15 сен – РИА Новости. Более половины участников опроса в Словакии поддерживают РФ в конфликте на Украине, сообщило в среду братиславское сетевое издание Dennik N.
"Проведенный по заказу издания Dennik N Словацкой академией наук и агентствами MNFORCE и Seesame опрос содержал один вопрос - "Как бы вы хотели, чтобы закончилась война на Украине?" Из одной тысячи респондентов 20,6% ответили, что хотели бы, чтобы она завершилась ясной победой России, а 19,9% - ясной победой Украины. В целом победы РФ желает более половины опрошенных, победы Украины – около трети. Почти каждый пятый (17,9%) не готов ответить на данный вопрос", - сообщило издание.
Братислава - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 17:30
На Украине нашли повод "вычеркнуть из друзей" Словакию
Опрос проводился в период с 15 августа по 5 сентября, в нем участвовали 1,1 тысячи человек, разного уровня образования, политической принадлежности, проживающие в больших и малых городах во всех краях республики. Данные о допущенных погрешностях при проведении опроса не сообщаются.
 
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