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Россия делает все для полноправного членства Ирана в ШОС, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022
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Россия делает все для полноправного членства Ирана в ШОС, заявил Путин
Россия делает все для полноправного членства Ирана в ШОС, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022
Россия делает все для полноправного членства Ирана в ШОС, заявил Путин
Россия делает все, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), осталась последняя формальность, заявил президент РФ... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:27
2022-09-15T12:44
иран
россия
шос
в мире
владимир путин
ибрахим раиси
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия делает все, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), осталась последняя формальность, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси."Мы делаем все для того, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Наши партнеры по этой организации поддержали… Осталась последняя формальность &lt;…&gt; - и Иран присоединяется к этой уже серьезной большой и авторитетной международной организации", - сказал Путин.
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иран, россия, шос, в мире, владимир путин, ибрахим раиси
Иран, Россия, ШОС, В мире, Владимир Путин, Ибрахим Раиси
12:27 15.09.2022 (обновлено: 12:44 15.09.2022)
 
Россия делает все для полноправного членства Ирана в ШОС, заявил Путин

Путин заявил, что осталась последняя формальность для полноправного членства Ирана в ШОС

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия делает все, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), осталась последняя формальность, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
"Мы делаем все для того, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Наши партнеры по этой организации поддержали… Осталась последняя формальность <…> - и Иран присоединяется к этой уже серьезной большой и авторитетной международной организации", - сказал Путин.

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