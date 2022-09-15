https://ria.ru/20220915/shos-1816946499.html

Россия делает все для полноправного членства Ирана в ШОС, заявил Путин

Россия делает все для полноправного членства Ирана в ШОС, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022

Россия делает все для полноправного членства Ирана в ШОС, заявил Путин

Россия делает все, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), осталась последняя формальность, заявил президент РФ... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:27

2022-09-15T12:27

2022-09-15T12:44

иран

россия

шос

в мире

владимир путин

ибрахим раиси

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия делает все, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), осталась последняя формальность, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси."Мы делаем все для того, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Наши партнеры по этой организации поддержали… Осталась последняя формальность <…> - и Иран присоединяется к этой уже серьезной большой и авторитетной международной организации", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220623/shos-1797522120.html

иран

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, россия, шос, в мире, владимир путин, ибрахим раиси