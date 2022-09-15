https://ria.ru/20220915/sdelka-1816918102.html
Путин и Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки
Путин и Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки - РИА Новости, 15.09.2022
Путин и Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки на встрече 16 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:59
2022-09-15T10:59
2022-09-15T10:59
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки на встрече 16 сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220914/sdelka-1816819238.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Путин и Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки
Песков: Путин и Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки 16 сентября