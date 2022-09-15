https://ria.ru/20220915/sdelka-1816918102.html

Путин и Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки

Путин и Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки - РИА Новости, 15.09.2022

Путин и Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки на встрече 16 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:59

2022-09-15T10:59

2022-09-15T10:59

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки на встрече 16 сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220914/sdelka-1816819238.html

россия

турция

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков