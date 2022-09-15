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Путин и Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки - РИА Новости, 15.09.2022
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Путин и Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки
Путин и Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки - РИА Новости, 15.09.2022
Путин и Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки на встрече 16 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:59
2022-09-15T10:59
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки на встрече 16 сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе", - сказал Песков журналистам.
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
10:59 15.09.2022
 
Путин и Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки

Песков: Путин и Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки 16 сентября

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган оценят эффективность реализации зерновой сделки на встрече 16 сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе", - сказал Песков журналистам.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 18:57
Гутерреш обсудил с Путиным возможное продление зерновой сделки
 
РоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
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