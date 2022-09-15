https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817074821.html

В Европарламенте призвали ЕС расширить персональные санкции против России

В Европарламенте призвали ЕС расширить персональные санкции против России - РИА Новости, 15.09.2022

В Европарламенте призвали ЕС расширить персональные санкции против России

Депутаты Европейского парламента в четверг большинством голосов утвердили резолюцию с призывом к ЕС расширить персональные санкции против России, добавив в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:12

2022-09-15T18:12

2022-09-15T18:18

в мире

владимир путин

россия

украина

европарламент

евросоюз

донбасс

василий небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в четверг большинством голосов утвердили резолюцию с призывом к ЕС расширить персональные санкции против России, добавив в списки физлица и организации, причастные, по утверждению европарламентариев, "к подготовке и организации принудительных депортаций и принудительных усыновлений" граждан Украины, а также якобы ответственные за работу "фильтрационных лагерей".Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее назвал дезинформацией и сюжетом к фильму ужасов обвинения в адрес России в якобы создании Москвой "фильтрационных лагерей".Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются обязательными к исполнению, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов."Европарламент призывает расширить список затронутых санкциями физлиц и организаций, в частности, внести в него все организации и лица, ответственные за подготовку и организацию насильственных депортаций и насильственных усыновлений, или за работу так называемых "фильтрационных лагерей", - утверждается в документе.Депутаты также призвали разработать комплекс мер внутри ЕС по защите детей, чтобы "защитить и обеспечить поддержку детям и молодым людям", спасающимся от конфликта на Украине, а также "экстренную помощь по воссоединению семей".Летом этого года комиссия ООН по Украине выражала обеспокоенность в связи с перемещением украинских детей в Россию и сообщениями об ускоренных процедурах получения гражданства и усыновления для некоторых из этих детей.В свою очередь, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказывал опасения, что торговля детьми-сиротами, вывезенными с Украины для последующего незаконного усыновления, получит в Европе "новое дыхание".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людейОмбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщала, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками. ЛНР также готовится к трибуналу над украинскими националистами, совершившими преступления на территории республики за последние восемь лет, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

https://ria.ru/20220915/vengriya-1817055089.html

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816951721.html

https://ria.ru/20220907/oon-1815282856.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, россия, украина, европарламент, евросоюз, донбасс, василий небензя, николай патрушев, оон, санкции в отношении россии