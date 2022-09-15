https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816967525.html

В "Газпроме" отметили положительное влияние санкций на работу компании

В "Газпроме" отметили положительное влияние санкций на работу компании - РИА Новости, 15.09.2022

В "Газпроме" отметили положительное влияние санкций на работу компании

Санкции и сложная экономическая ситуация только стимулируют работу "Газпрома", сообщил заместитель председателя правления газовой компании Олег Аксютин. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:15

2022-09-15T13:15

2022-09-15T13:15

экономика

олег аксютин

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Санкции и сложная экономическая ситуация только стимулируют работу "Газпрома", сообщил заместитель председателя правления газовой компании Олег Аксютин."Санкции и сложная внешнеэкономическая обстановка не только не препятствуют, а скорее стимулируют работу "Газпрома" по выполнению задач и развитию газовой отрасли", - сказал он в ходе пленарного заседания на Петербургском международном газовом форуме.

https://ria.ru/20220915/moskalkova-1816876390.html

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экономика, олег аксютин, газпром