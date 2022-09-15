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В "Газпроме" отметили положительное влияние санкций на работу компании - РИА Новости, 15.09.2022
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В "Газпроме" отметили положительное влияние санкций на работу компании
В "Газпроме" отметили положительное влияние санкций на работу компании - РИА Новости, 15.09.2022
В "Газпроме" отметили положительное влияние санкций на работу компании
Санкции и сложная экономическая ситуация только стимулируют работу "Газпрома", сообщил заместитель председателя правления газовой компании Олег Аксютин. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:15
2022-09-15T13:15
экономика
олег аксютин
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Санкции и сложная экономическая ситуация только стимулируют работу "Газпрома", сообщил заместитель председателя правления газовой компании Олег Аксютин."Санкции и сложная внешнеэкономическая обстановка не только не препятствуют, а скорее стимулируют работу "Газпрома" по выполнению задач и развитию газовой отрасли", - сказал он в ходе пленарного заседания на Петербургском международном газовом форуме.
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экономика, олег аксютин, газпром
Экономика, Олег Аксютин, Газпром
13:15 15.09.2022
 
В "Газпроме" отметили положительное влияние санкций на работу компании

Зампред правления Аксютин заявил, что санкции стимулируют работу "Газпрома"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Санкции и сложная экономическая ситуация только стимулируют работу "Газпрома", сообщил заместитель председателя правления газовой компании Олег Аксютин.
"Санкции и сложная внешнеэкономическая обстановка не только не препятствуют, а скорее стимулируют работу "Газпрома" по выполнению задач и развитию газовой отрасли", - сказал он в ходе пленарного заседания на Петербургском международном газовом форуме.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
03:15
Москалькова призвала международное сообщество снять все незаконные санкции
 
ЭкономикаОлег АксютинГазпром
 
 
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