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В "Газпроме" отметили положительное влияние санкций на работу компании
В "Газпроме" отметили положительное влияние санкций на работу компании - РИА Новости, 15.09.2022
В "Газпроме" отметили положительное влияние санкций на работу компании
Санкции и сложная экономическая ситуация только стимулируют работу "Газпрома", сообщил заместитель председателя правления газовой компании Олег Аксютин. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:15
2022-09-15T13:15
2022-09-15T13:15
экономика
олег аксютин
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Санкции и сложная экономическая ситуация только стимулируют работу "Газпрома", сообщил заместитель председателя правления газовой компании Олег Аксютин."Санкции и сложная внешнеэкономическая обстановка не только не препятствуют, а скорее стимулируют работу "Газпрома" по выполнению задач и развитию газовой отрасли", - сказал он в ходе пленарного заседания на Петербургском международном газовом форуме.
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экономика, олег аксютин, газпром
Экономика, Олег Аксютин, Газпром
В "Газпроме" отметили положительное влияние санкций на работу компании
Зампред правления Аксютин заявил, что санкции стимулируют работу "Газпрома"