https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816902975.html

"Ждет провал". Экономист поразился новой попытке Запада навредить России

"Ждет провал". Экономист поразился новой попытке Запада навредить России - РИА Новости, 15.09.2022

"Ждет провал". Экономист поразился новой попытке Запада навредить России

США и ЕС готовятся совершить очередную ошибку в отношении России, пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T09:41

2022-09-15T09:41

2022-09-15T14:52

экономика

владимир путин

россия

сша

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. США и ЕС готовятся совершить очередную ошибку в отношении России, пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. "Как только начинаешь думать, что антироссийская санкционная политика не может стать еще глупее, это и происходит", — отмечает он. Автор напомнил о плане Брюсселя и Вашингтона по давлению на Москву при помощи страховых компаний. Предполагается, что Lloyd's of London и другие страховщики будут отказывать в предоставлении услуг танкерам, перевозящим российскую нефть, если цены на нее не ограничат соответствии с требованиями Запада. "Этот план обречен на провал", — уверен журналист.По его мнению, Россия может легко найти альтернативу западным страховым компаниям. Кроме того, цены на нефть определяются на мировом рынке, а не в отдельно взятом регионе, и Россия может обойтись без клиентов из Европы — у нее есть покупатели в Китае, Индии и других странах. К тому же в Москве уже заявили, что не будут экспортировать нефть в государства, участвующие в схеме ограничения цен, констатировал обозреватель. "Это будет очередная неудача в длинном списке", — заключил он.В начале сентября министры финансов "Большой семерки" подтвердили намерение ввести потолок цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, цель Еврокомиссии — реализовать ее до 5 декабря для сырой нефти и до 5 февраля — для нефтепродуктов из России. Президент Владимир Путин заметил, что в случае введения такого потолка цен Россия просто не будет их выполнять решения Запада и вообще ничего не будет поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам.

https://ria.ru/20220827/sanktsii-1812457371.html

https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815800737.html

https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816549493.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, владимир путин, россия, сша, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире