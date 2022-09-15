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"Ждет провал". Экономист поразился новой попытке Запада навредить России - РИА Новости, 15.09.2022
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"Ждет провал". Экономист поразился новой попытке Запада навредить России
"Ждет провал". Экономист поразился новой попытке Запада навредить России - РИА Новости, 15.09.2022
"Ждет провал". Экономист поразился новой попытке Запада навредить России
США и ЕС готовятся совершить очередную ошибку в отношении России, пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:41
2022-09-15T14:52
экономика
владимир путин
россия
сша
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. США и ЕС готовятся совершить очередную ошибку в отношении России, пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. "Как только начинаешь думать, что антироссийская санкционная политика не может стать еще глупее, это и происходит", — отмечает он. Автор напомнил о плане Брюсселя и Вашингтона по давлению на Москву при помощи страховых компаний. Предполагается, что Lloyd's of London и другие страховщики будут отказывать в предоставлении услуг танкерам, перевозящим российскую нефть, если цены на нее не ограничат соответствии с требованиями Запада. "Этот план обречен на провал", — уверен журналист.По его мнению, Россия может легко найти альтернативу западным страховым компаниям. Кроме того, цены на нефть определяются на мировом рынке, а не в отдельно взятом регионе, и Россия может обойтись без клиентов из Европы — у нее есть покупатели в Китае, Индии и других странах. К тому же в Москве уже заявили, что не будут экспортировать нефть в государства, участвующие в схеме ограничения цен, констатировал обозреватель. "Это будет очередная неудача в длинном списке", — заключил он.В начале сентября министры финансов "Большой семерки" подтвердили намерение ввести потолок цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, цель Еврокомиссии — реализовать ее до 5 декабря для сырой нефти и до 5 февраля — для нефтепродуктов из России. Президент Владимир Путин заметил, что в случае введения такого потолка цен Россия просто не будет их выполнять решения Запада и вообще ничего не будет поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам.
https://ria.ru/20220827/sanktsii-1812457371.html
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экономика, владимир путин, россия, сша, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Владимир Путин, Россия, США, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
09:41 15.09.2022 (обновлено: 14:52 15.09.2022)
 
"Ждет провал". Экономист поразился новой попытке Запада навредить России

Американский экономист Рикардс предупредил о глупом шаге США в отношении России

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. США и ЕС готовятся совершить очередную ошибку в отношении России, пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.
"Как только начинаешь думать, что антироссийская санкционная политика не может стать еще глупее, это и происходит", — отмечает он.
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Автор напомнил о плане Брюсселя и Вашингтона по давлению на Москву при помощи страховых компаний. Предполагается, что Lloyd's of London и другие страховщики будут отказывать в предоставлении услуг танкерам, перевозящим российскую нефть, если цены на нее не ограничат соответствии с требованиями Запада.
"Этот план обречен на провал", — уверен журналист.
По его мнению, Россия может легко найти альтернативу западным страховым компаниям. Кроме того, цены на нефть определяются на мировом рынке, а не в отдельно взятом регионе, и Россия может обойтись без клиентов из Европы — у нее есть покупатели в Китае, Индии и других странах. К тому же в Москве уже заявили, что не будут экспортировать нефть в государства, участвующие в схеме ограничения цен, констатировал обозреватель.
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"Это будет очередная неудача в длинном списке", — заключил он.
В начале сентября министры финансов "Большой семерки" подтвердили намерение ввести потолок цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, цель Еврокомиссии — реализовать ее до 5 декабря для сырой нефти и до 5 февраля — для нефтепродуктов из России.
Президент Владимир Путин заметил, что в случае введения такого потолка цен Россия просто не будет их выполнять решения Запада и вообще ничего не будет поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам.
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