09:41 15.09.2022 (обновлено: 14:52 15.09.2022)
"Ждет провал". Экономист поразился новой попытке Запада навредить России
Американский экономист Рикардс предупредил о глупом шаге США в отношении России
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. США и ЕС готовятся совершить очередную ошибку в отношении России, пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.
"Как только начинаешь думать, что антироссийская санкционная политика не может стать еще глупее, это и происходит", — отмечает он.
Автор напомнил о плане Брюсселя и Вашингтона по давлению на Москву при помощи страховых компаний. Предполагается, что Lloyd's of London и другие страховщики будут отказывать в предоставлении услуг танкерам, перевозящим российскую нефть, если цены на нее не ограничат соответствии с требованиями Запада.
"Этот план обречен на провал", — уверен журналист.
По его мнению, Россия может легко найти альтернативу западным страховым компаниям. Кроме того, цены на нефть определяются на мировом рынке, а не в отдельно взятом регионе, и Россия может обойтись без клиентов из Европы — у нее есть покупатели в Китае, Индии и других странах. К тому же в Москве уже заявили, что не будут экспортировать нефть в государства, участвующие в схеме ограничения цен, констатировал обозреватель.
"Это будет очередная неудача в длинном списке", — заключил он.
В начале сентября министры финансов "Большой семерки" подтвердили намерение ввести потолок цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, цель Еврокомиссии — реализовать ее до 5 декабря для сырой нефти и до 5 февраля — для нефтепродуктов из России.
Президент Владимир Путин заметил, что в случае введения такого потолка цен Россия просто не будет их выполнять решения Запада и вообще ничего не будет поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам.
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