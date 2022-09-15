https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816897279.html

ЕС и США обсуждают новые меры против России, узнали СМИ

ЕС и США обсуждают новые меры против России, узнали СМИ - РИА Новости, 15.09.2022

ЕС и США обсуждают новые меры против России, узнали СМИ

Западные страны в рамках расширения антироссийских санкций и борьбы с обходом ограничений намерены предпринять меры против лиц и организаций, якобы помогающих... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T09:01

2022-09-15T09:01

2022-09-15T09:52

экономика

евросоюз

сша

россия

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Западные страны в рамках расширения антироссийских санкций и борьбы с обходом ограничений намерены предпринять меры против лиц и организаций, якобы помогающих россиянам проводить платежи в обход санкций, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.Отмечается также, что США и ЕС хотят ввести ограничения против организаций, которые якобы помогают РФ осуществлять попадающий под санкции экспорт или импорт промышленной или оборонной продукции."В рамках более широкой борьбы с обходом санкций западные усилия будут направлены против лиц, осуществляющих платежи от лица россиян, а также организаций, которые помогали создавать параллельные сети для Москвы", - говорится в материале издания.Кроме того, как отмечает газета, США и ЕС также обсуждают введение мер в отношении лиц, связанных с работой со сферами программного обеспечения, кибербезопасности и онлайн-торговли в РФ.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220915/evropa-1816829050.html

https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816549493.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, сша, россия, санкции, санкции в отношении россии