https://ria.ru/20220915/samsung-1817019413.html

Доля Samsung на рынке снизится при возобновлении поставок, заявили эксперты

Доля Samsung на рынке снизится при возобновлении поставок, заявили эксперты - РИА Новости, 15.09.2022

Доля Samsung на рынке снизится при возобновлении поставок, заявили эксперты

Доля южнокорейского производителя техники и микроэлектроники Samsung на российском рынке в случае возобновления поставок не вернется к докризисной в ближайшие... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:45

2022-09-15T15:45

2022-09-15T15:45

экономика

технологии

руслан пермяков

россия

samsung group

google

томский университет систем управления и радиоэлектроники

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Доля южнокорейского производителя техники и микроэлектроники Samsung на российском рынке в случае возобновления поставок не вернется к докризисной в ближайшие полгода, без открытой маркетинговой стратегии Samsung проиграет китайским брендам, поделились мнением опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники писала, что Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца нынешнего года. По словам источника, речь идет в том числе о возобновлении поставок техники ритейлерам и перезапуске официального интернет-магазина. В тот же день на русскоязычном сайте Samsung появилась возможность узнать о старте продаж новой модели ноутбуков Galaxy Book2 Pro и Book2 Pro 360. В начале сентября на сайте, который не обновлялся с марта, появилась и новая модель смартфонов Samsung - Galaxy Z Fold4."Официальное возвращение компании снимает вопрос по ремонту и гарантии, но, вероятно, не сможет отыграть цены, и не решает вопросы с рисками от Google. Так что доля Samsung с возвращением может увеличиться, но, скорее всего, в ближайшие шесть месяцев не вернется к докризисной", - считает заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.По его словам, падение продаж можно объяснить несколькими факторами: повышением цен, блокировкой сервисов, в том числе неработающим Google Pay, риском блокировки Google Play, а также отсутствием "ясности с гарантией и ремонтом".Заместитель руководителя Центра компетенции НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов также придерживается мнения, что возобновления поставок смартфонов или телевизоров недостаточно для того, чтобы восстановить позиции на российском рынке. Эксперт напомнил, что Samsung не имеет собственной закрытой экосистемы, как у Apple."Поэтому устройства корейской компании и так уже теряли уникальность на фоне качественных китайских продуктов. Без сильной рекламной и маркетинговой поддержки, а также развития каналов продаж мало что позволит сохранить долю на рынке. Не исключено, что Samsung постарается избежать открытой рекламы. В этом случае ни о каком восстановлении позиций компании речи не идет", - добавил Сиволобов.Samsung приостановил поставки в Россию в начале марта, объяснив это текущими внешнеполитическими событиями и физической невозможностью поставок.

https://ria.ru/20220725/raskladka-1804720436.html

https://ria.ru/20220915/smartfon-1816870775.html

https://ria.ru/20220912/apple-1816354598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, руслан пермяков, россия, samsung group, google, томский университет систем управления и радиоэлектроники