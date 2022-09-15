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В Иране самолет экстренно приземлился из-за открытого люка багажного отсека - РИА Новости, 15.09.2022
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В Иране самолет экстренно приземлился из-за открытого люка багажного отсека
В Иране самолет экстренно приземлился из-за открытого люка багажного отсека - РИА Новости, 15.09.2022
В Иране самолет экстренно приземлился из-за открытого люка багажного отсека
Самолет иранской авиакомпании экстренно вернулся в аэропорт иракского Наджафа сразу после вылета из-за оставленного открытым люка багажного отсека, сообщило... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T23:47
2022-09-15T23:48
в мире
иран
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КАИР, 15 сен – РИА Новости. Самолет иранской авиакомпании экстренно вернулся в аэропорт иракского Наджафа сразу после вылета из-за оставленного открытым люка багажного отсека, сообщило агентство Shafaq.Лайнер вылетал в спешке из-за плотного графика вылетов из аэропорта Наджафа, пояснил агентству местный источник."Капитан воздушного судна запросил посадку через 20 минут после вылета, так как ему было тяжело вести самолет", - отметил источник."Эта спешка чуть не стоила жизни более чем 150 пассажирам самолета Ata Airlines, так как люк багажного отсека забыли закрыть", - рассказал источник. По его словам, могла произойти катастрофа, которая привела бы к разрушению лайнера на две части.
https://radiosputnik.ria.ru/20220913/samolet-1816498961.html
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в мире, иран
В мире, Иран
23:47 15.09.2022 (обновлено: 23:48 15.09.2022)
 
В Иране самолет экстренно приземлился из-за открытого люка багажного отсека

Shafaq: самолет Ata Airlines экстренно приземлился из-за незакрытого люка багажного отсека

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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КАИР, 15 сен – РИА Новости. Самолет иранской авиакомпании экстренно вернулся в аэропорт иракского Наджафа сразу после вылета из-за оставленного открытым люка багажного отсека, сообщило агентство Shafaq.
Лайнер вылетал в спешке из-за плотного графика вылетов из аэропорта Наджафа, пояснил агентству местный источник.
"Капитан воздушного судна запросил посадку через 20 минут после вылета, так как ему было тяжело вести самолет", - отметил источник.
"Эта спешка чуть не стоила жизни более чем 150 пассажирам самолета Ata Airlines, так как люк багажного отсека забыли закрыть", - рассказал источник. По его словам, могла произойти катастрофа, которая привела бы к разрушению лайнера на две части.
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