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В Иране самолет экстренно приземлился из-за открытого люка багажного отсека
В Иране самолет экстренно приземлился из-за открытого люка багажного отсека - РИА Новости, 15.09.2022
В Иране самолет экстренно приземлился из-за открытого люка багажного отсека
Самолет иранской авиакомпании экстренно вернулся в аэропорт иракского Наджафа сразу после вылета из-за оставленного открытым люка багажного отсека, сообщило... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T23:47
2022-09-15T23:47
2022-09-15T23:48
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КАИР, 15 сен – РИА Новости. Самолет иранской авиакомпании экстренно вернулся в аэропорт иракского Наджафа сразу после вылета из-за оставленного открытым люка багажного отсека, сообщило агентство Shafaq.Лайнер вылетал в спешке из-за плотного графика вылетов из аэропорта Наджафа, пояснил агентству местный источник."Капитан воздушного судна запросил посадку через 20 минут после вылета, так как ему было тяжело вести самолет", - отметил источник."Эта спешка чуть не стоила жизни более чем 150 пассажирам самолета Ata Airlines, так как люк багажного отсека забыли закрыть", - рассказал источник. По его словам, могла произойти катастрофа, которая привела бы к разрушению лайнера на две части.
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в мире, иран
23:47 15.09.2022 (обновлено: 23:48 15.09.2022)
В Иране самолет экстренно приземлился из-за открытого люка багажного отсека
Shafaq: самолет Ata Airlines экстренно приземлился из-за незакрытого люка багажного отсека
КАИР, 15 сен – РИА Новости.
Самолет иранской авиакомпании экстренно вернулся в аэропорт иракского Наджафа сразу после вылета из-за оставленного открытым люка багажного отсека, сообщило агентство Shafaq
.
Лайнер вылетал в спешке из-за плотного графика вылетов из аэропорта Наджафа, пояснил агентству местный источник.
"Капитан воздушного судна запросил посадку через 20 минут после вылета, так как ему было тяжело вести самолет", - отметил источник.
"Эта спешка чуть не стоила жизни более чем 150 пассажирам самолета Ata Airlines, так как люк багажного отсека забыли закрыть", - рассказал источник. По его словам, могла произойти катастрофа, которая привела бы к разрушению лайнера на две части.