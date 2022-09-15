https://ria.ru/20220915/samolet-1817139885.html

В Иране самолет экстренно приземлился из-за открытого люка багажного отсека

В Иране самолет экстренно приземлился из-за открытого люка багажного отсека - РИА Новости, 15.09.2022

В Иране самолет экстренно приземлился из-за открытого люка багажного отсека

Самолет иранской авиакомпании экстренно вернулся в аэропорт иракского Наджафа сразу после вылета из-за оставленного открытым люка багажного отсека, сообщило... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T23:47

2022-09-15T23:47

2022-09-15T23:48

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иран

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КАИР, 15 сен – РИА Новости. Самолет иранской авиакомпании экстренно вернулся в аэропорт иракского Наджафа сразу после вылета из-за оставленного открытым люка багажного отсека, сообщило агентство Shafaq.Лайнер вылетал в спешке из-за плотного графика вылетов из аэропорта Наджафа, пояснил агентству местный источник."Капитан воздушного судна запросил посадку через 20 минут после вылета, так как ему было тяжело вести самолет", - отметил источник."Эта спешка чуть не стоила жизни более чем 150 пассажирам самолета Ata Airlines, так как люк багажного отсека забыли закрыть", - рассказал источник. По его словам, могла произойти катастрофа, которая привела бы к разрушению лайнера на две части.

https://radiosputnik.ria.ru/20220913/samolet-1816498961.html

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в мире, иран