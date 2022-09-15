https://ria.ru/20220915/samarskiy_universitet-1816906170.html

В России разработают установку, которая удешевит пластику дефектов черепа

В России разработают установку, которая удешевит пластику дефектов черепа - РИА Новости, 15.09.2022

В России разработают установку, которая удешевит пластику дефектов черепа

Самарские ученые разработают для медучреждений установку, которая позволит удешевить стоимость пластических операций по исправлению дефектов черепа, сообщает... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T09:57

2022-09-15T09:57

2022-09-15T10:07

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САМАРА, 15 сен — РИА Новости. Самарские ученые разработают для медучреждений установку, которая позволит удешевить стоимость пластических операций по исправлению дефектов черепа, сообщает пресс-служба Самарского университета.По информации вуза, с помощью установки можно будет прямо в медучреждении оперативно создавать персонифицированные титановые имплантаты, изготавливая их более дешевым способом — методом инкрементального формообразования из листовых титановых заготовок."В настоящее время персонифицированные титановые имплантаты для замещения недостающих частей костной ткани, как правило, изготавливаются с помощью аддитивных технологий — на дорогостоящих 3D-принтерах и из недешевого титанового порошка, который стоит примерно в 7-8 раз дороже, чем аналогичный по весу титановый лист. Кроме того, для обслуживания оборудования 3D-печати требуются высококвалифицированные специалисты, что делает нерентабельным для лечебного учреждения приобретение, обслуживание и использование такого оборудования, поэтому имплантаты врачам приходится заказывать на специализированном предприятии", — цитирует пресс-служба руководителя проекта, инженера кафедры обработки металлов давлением Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королева Илью Петрова.Уточняется, что в качестве сырья предполагается использовать листы отечественного титанового сплава марки ВТ6, широко применяемого в авиационно-космической промышленности России. Технология инкрементального формообразования заключается в поэтапном локальном деформировании отдельных частей листовой заготовки по заданной программе. Отмечается, что с программным обеспечением на установке после прохождения соответствующего обучения смогут работать даже сотрудники медучреждения.По словам Петрова, подобных медицинских устройств ни в России, ни в мире пока нет, и в перспективе ученые планируют запатентовать свою разработку. По предварительным расчетам, стоимость установки будет составлять примерно 3 миллиона рублей, тогда как самый дешевый 3D-принтер, позволяющий изготавливать титановые персонифицированные имплантаты, стоит порядка 7,5 миллиона рублей. Экспериментальную модель установки планируется создать до конца 2022 года. ​ Проект стал победителем конкурса программы "Умник" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям.

https://ria.ru/20220728/koronavirus-1805492021.html

https://ria.ru/20220912/miet-1816051162.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, технологии, россия, самарский университет, самара