https://ria.ru/20220915/ryazan-1817039952.html

В Рязани День города отметят без пышных гуляний

В Рязани День города отметят без пышных гуляний - РИА Новости, 15.09.2022

В Рязани День города отметят без пышных гуляний

В Рязани на День города, проведение которого запланировано на субботу, пышных гуляний не планируется, сообщило управление культуры горадминистрации. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:44

2022-09-15T16:44

2022-09-15T16:44

общество

рязань

россия

праздник

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 15 авг – РИА Новости. В Рязани на День города, проведение которого запланировано на субботу, пышных гуляний не планируется, сообщило управление культуры горадминистрации.Празднование Дня города в Рязани должно было состояться 26-28 августа, но из-за лесных пожаров его перенесли на сентябрь. Перед новой датой в социальных сетях появились призывы отменить праздник, так как его проведение неуместно во время специальной военной операции."Понимаем, что ситуация сейчас непростая, и решение мы приняли не сразу. Мы хотим сделать День города праздником единения, дружбы и нашей культуры. Рязань богата историей и традициями. Именно такой направленности планируются мероприятия. Пышных гуляний не планируется. Будут работать отдельные тематические площадки, а на концерте прозвучат песни о России, любви и дружбе. Даже в самые тяжелые времена наш народ пел песни. Песни военных лет по сей день остаются самыми знаковыми произведениями. Мы верим в наших ребят, всем сердцем ждем нашу победу" - прокомментировало управление культуры на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Ранее губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Концерт и фейерверк в честь Дня города отменили в Ростове-на-Дону. Не будет масштабного празднования Дня города и в Воронеже.

https://ria.ru/20220911/feyerverk-1815947497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, рязань, россия, праздник, рязанская область