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В Рязани День города отметят без пышных гуляний - РИА Новости, 15.09.2022
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В Рязани День города отметят без пышных гуляний
В Рязани День города отметят без пышных гуляний - РИА Новости, 15.09.2022
В Рязани День города отметят без пышных гуляний
В Рязани на День города, проведение которого запланировано на субботу, пышных гуляний не планируется, сообщило управление культуры горадминистрации. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:44
2022-09-15T16:44
общество
рязань
россия
праздник
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 15 авг – РИА Новости. В Рязани на День города, проведение которого запланировано на субботу, пышных гуляний не планируется, сообщило управление культуры горадминистрации.Празднование Дня города в Рязани должно было состояться 26-28 августа, но из-за лесных пожаров его перенесли на сентябрь. Перед новой датой в социальных сетях появились призывы отменить праздник, так как его проведение неуместно во время специальной военной операции."Понимаем, что ситуация сейчас непростая, и решение мы приняли не сразу. Мы хотим сделать День города праздником единения, дружбы и нашей культуры. Рязань богата историей и традициями. Именно такой направленности планируются мероприятия. Пышных гуляний не планируется. Будут работать отдельные тематические площадки, а на концерте прозвучат песни о России, любви и дружбе. Даже в самые тяжелые времена наш народ пел песни. Песни военных лет по сей день остаются самыми знаковыми произведениями. Мы верим в наших ребят, всем сердцем ждем нашу победу" - прокомментировало управление культуры на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Ранее губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Концерт и фейерверк в честь Дня города отменили в Ростове-на-Дону. Не будет масштабного празднования Дня города и в Воронеже.
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общество, рязань, россия, праздник, рязанская область
Общество, Рязань, Россия, Праздник, Рязанская область
16:44 15.09.2022
 
В Рязани День города отметят без пышных гуляний

Власти Рязани приняли решение отказаться от пышных гуляний на День города

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 авг – РИА Новости. В Рязани на День города, проведение которого запланировано на субботу, пышных гуляний не планируется, сообщило управление культуры горадминистрации.
Празднование Дня города в Рязани должно было состояться 26-28 августа, но из-за лесных пожаров его перенесли на сентябрь. Перед новой датой в социальных сетях появились призывы отменить праздник, так как его проведение неуместно во время специальной военной операции.
"Понимаем, что ситуация сейчас непростая, и решение мы приняли не сразу. Мы хотим сделать День города праздником единения, дружбы и нашей культуры. Рязань богата историей и традициями. Именно такой направленности планируются мероприятия. Пышных гуляний не планируется. Будут работать отдельные тематические площадки, а на концерте прозвучат песни о России, любви и дружбе. Даже в самые тяжелые времена наш народ пел песни. Песни военных лет по сей день остаются самыми знаковыми произведениями. Мы верим в наших ребят, всем сердцем ждем нашу победу" - прокомментировало управление культуры на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Концерт и фейерверк в честь Дня города отменили в Ростове-на-Дону. Не будет масштабного празднования Дня города и в Воронеже.
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