В Рязани День города отметят без пышных гуляний
Власти Рязани приняли решение отказаться от пышных гуляний на День города
Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 15 авг – РИА Новости. В Рязани на День города, проведение которого запланировано на субботу, пышных гуляний не планируется, сообщило управление культуры горадминистрации.
Празднование Дня города в Рязани должно было состояться 26-28 августа, но из-за лесных пожаров его перенесли на сентябрь. Перед новой датой в социальных сетях появились призывы отменить праздник, так как его проведение неуместно во время специальной военной операции.
"Понимаем, что ситуация сейчас непростая, и решение мы приняли не сразу. Мы хотим сделать День города праздником единения, дружбы и нашей культуры. Рязань богата историей и традициями. Именно такой направленности планируются мероприятия. Пышных гуляний не планируется. Будут работать отдельные тематические площадки, а на концерте прозвучат песни о России, любви и дружбе. Даже в самые тяжелые времена наш народ пел песни. Песни военных лет по сей день остаются самыми знаковыми произведениями. Мы верим в наших ребят, всем сердцем ждем нашу победу" - прокомментировало управление культуры на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Концерт и фейерверк в честь Дня города отменили в Ростове-на-Дону. Не будет масштабного празднования Дня города и в Воронеже.
11 сентября, 08:48В Туве проведут проверку после запуска фейерверка, попавшего в зрителей