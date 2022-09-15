https://ria.ru/20220915/rospotrebnadzor-1817040581.html

В метро Москвы запустили тематический поезд к юбилею Роспотребнадзора

В метро Москвы запустили тематический поезд к юбилею Роспотребнадзора - РИА Новости, 15.09.2022

В метро Москвы запустили тематический поезд к юбилею Роспотребнадзора

Тематический поезд к 100-летию со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России запустили на Сокольнической линии метро Москвы,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:46

2022-09-15T16:46

2022-09-15T16:46

общество

михаил мишустин

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московский метрополитен

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Тематический поезд к 100-летию со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России запустили на Сокольнической линии метро Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости.В четверг состоялось торжественное отправление тематического поезда Московского метрополитена, посвященного 100-летию со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России. В оформлении подвижного состава были использованы материалы из истории государственной санитарно-эпидемиологической службы России."Мы понимали, что нам нужно создать какой-то интересный состав, и мы подумали: 10 вагонов, 10 лет, каждый вагон - это десятилетие. Поэтому в нашем поезде 10 вагонов, в итоге 100 лет", - сказала на церемонии запуска руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве Елена Андреева.Как сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова, поезд будет курсировать до 1 ноября по Сокольнической линии.Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить документы для утверждения в РФ 15 сентября Дня госсанэпиднадзора. Праздничной датой предлагается сделать 15 сентября, именно в этот день в 1922 году Советом народных комиссаров РСФСР был утверждён декрет "О санитарных органах республики".

https://ria.ru/20220915/rospotrebnadzor-1816899370.html

https://ria.ru/20220810/metro-1808508411.html

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общество, михаил мишустин, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московский метрополитен