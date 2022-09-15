https://ria.ru/20220915/rospotrebnadzor-1816899370.html

Мишустин поздравил Роспотребнадзор со столетием

Мишустин поздравил Роспотребнадзор со столетием - РИА Новости, 15.09.2022

Мишустин поздравил Роспотребнадзор со столетием

Премьер министр РФ Михаил Мишустин поздравил Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека со столетним юбилеем,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T09:19

2022-09-15T09:19

2022-09-15T09:20

россия

общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563964999_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_e166c6e33ed9f47ae5534a9cd93bfa00.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин поздравил Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека со столетним юбилеем, отметив важность ее работы и поблагодарив сотрудников за компетентность и верность профессии."Поздравляю вас со знаменательной датой – столетним юбилеем образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России... Во все времена ваша служба стояла на страже здоровья и благополучия миллионов наших граждан. Эффективно боролась с инфекциями, многое делала для профилактики серьезных заболеваний, а также защиты человека от вредных факторов окружающей среды", - сказал Мишустин в видеообращении к коллективу ведомства.Он добавил, что высокопрофессиональный коллектив Роспотребнадзора сохраняет и приумножает традиции своих предшественников, активно использует их практические и научные разработки."Специалисты ведомства ежедневно защищают права миллионов наших граждан и от недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Сейчас, когда зарубежные компании отказываются от своих обязательств, ваша работа приобретает особое значение", - отметил Мишустин.Он также добавил, что благодаря самоотверженному труду сотрудников службы в кратчайшие сроки была запущена система тестирования и организован мониторинг за вариативностью штаммов COVID-19, принят ряд действенных мер, оказана поддержка дружественным странам."Все это помогло спасти сотни тысяч, если не миллионы, жизней людей", - подчеркнул премьер.Он пожелал специалистам Роспотребнадзора успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия."В этот праздничный день хочу поблагодарить коллектив Роспотребнадзора за компетентность, ответственность, верность профессии. Уверен, что вы и впредь будете успешно бороться с любыми эпидемическими вызовами, сохранять здоровье людей и стоять на страже их интересов как потребителей услуг", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220914/pozdravlenie-1816753637.html

https://ria.ru/20220831/telefony-1813566839.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), правительство рф