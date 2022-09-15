https://ria.ru/20220915/roskosmos-1817117172.html

Новые санкции США не повлияют на выполнение плана, заявили в "Роскосмосе"

Новые санкции США не повлияют на выполнение плана, заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 15.09.2022

Новые санкции США не повлияют на выполнение плана, заявили в "Роскосмосе"

Новые американские санкции не повлияют на выполнение задач и планов, стоящих перед "Роскосмосом", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T20:26

2022-09-15T20:26

2022-09-15T20:26

космос - риа наука

россия

украина

роскосмос

министерство финансов сша

российские космические системы

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Новые американские санкции не повлияют на выполнение задач и планов, стоящих перед "Роскосмосом", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации."Роскосмос" выражает сожаление такому решению. Тем не менее оно никак не повлияет на реализацию задач и планов, стоящих перед госкорпорацией", - говорится в сообщении.Ранее министерство финансов США внесло в санкционный список более 40 физических и порядка 30 юридических лиц из РФ. Среди прочих, под санкции попали такие юрлица, как входящие в "Роскосмос" "Российские космические системы", НПО Лавочкина, ИСС Решетнева.Новый пакет ограничений в отношении России был принят в четверг, он связан с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.

https://ria.ru/20220915/scheta-1817106459.html

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космос - риа наука, россия, украина, роскосмос, министерство финансов сша, российские космические системы , санкции в отношении россии