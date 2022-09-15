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Новые санкции США не повлияют на выполнение плана, заявили в "Роскосмосе"
Новые санкции США не повлияют на выполнение плана, заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 15.09.2022
Новые санкции США не повлияют на выполнение плана, заявили в "Роскосмосе"
Новые американские санкции не повлияют на выполнение задач и планов, стоящих перед "Роскосмосом", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T20:26
2022-09-15T20:26
2022-09-15T20:26
космос - риа наука
россия
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роскосмос
министерство финансов сша
российские космические системы
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Новые американские санкции не повлияют на выполнение задач и планов, стоящих перед "Роскосмосом", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации."Роскосмос" выражает сожаление такому решению. Тем не менее оно никак не повлияет на реализацию задач и планов, стоящих перед госкорпорацией", - говорится в сообщении.Ранее министерство финансов США внесло в санкционный список более 40 физических и порядка 30 юридических лиц из РФ. Среди прочих, под санкции попали такие юрлица, как входящие в "Роскосмос" "Российские космические системы", НПО Лавочкина, ИСС Решетнева.Новый пакет ограничений в отношении России был принят в четверг, он связан с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.
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космос - риа наука, россия, украина, роскосмос, министерство финансов сша, российские космические системы , санкции в отношении россии
Космос - РИА Наука, Россия, Украина, Роскосмос, Министерство финансов США, Российские космические системы , Санкции в отношении России
Новые санкции США не повлияют на выполнение плана, заявили в "Роскосмосе"
В "Роскосмосе" заявили, что новые санкции США не повлияют на выполнение плана и задач