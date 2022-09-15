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США ввели санкции против нескольких предприятий "Роскосмоса" - РИА Новости, 15.09.2022
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США ввели санкции против нескольких предприятий "Роскосмоса"
США ввели санкции против нескольких предприятий "Роскосмоса" - РИА Новости, 15.09.2022
США ввели санкции против нескольких предприятий "Роскосмоса"
Министерство финансов США в четверг внесло в санкционный список по России ряд предприятий, входящих в состав госкорпорации "Роскосмос", говорится в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:41
2022-09-15T19:41
россия
сша
украина
роскосмос
министерство финансов сша
российские космические системы
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Министерство финансов США в четверг внесло в санкционный список по России ряд предприятий, входящих в состав госкорпорации "Роскосмос", говорится в обнародованном документе ведомства.Всего в санкционные списки в рамках нового пакета рестрикций США включили более 40 физических и порядка 30 юридических лиц из РФ.Среди прочих, под санкции попали такие юрлица, как входящие в "Роскосмос" "Российские космические системы", НПО Лавочкина, ИСС Решетнева и другие.Новый пакет ограничений в отношении России был принят в четверг, он связан с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.
https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817100147.html
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россия, сша, украина, роскосмос, министерство финансов сша, российские космические системы
Россия, США, Украина, Роскосмос, Министерство финансов США, Российские космические системы
19:41 15.09.2022
 
США ввели санкции против нескольких предприятий "Роскосмоса"

Минфин США ввел санкции против нескольких предприятий "Роскосмоса"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетители у стенда госкорпорации "Роскосмос"
Посетители у стенда госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители у стенда госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Министерство финансов США в четверг внесло в санкционный список по России ряд предприятий, входящих в состав госкорпорации "Роскосмос", говорится в обнародованном документе ведомства.
Всего в санкционные списки в рамках нового пакета рестрикций США включили более 40 физических и порядка 30 юридических лиц из РФ.
Среди прочих, под санкции попали такие юрлица, как входящие в "Роскосмос" "Российские космические системы", НПО Лавочкина, ИСС Решетнева и другие.
Новый пакет ограничений в отношении России был принят в четверг, он связан с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 19:01Специальная военная операция на Украине
Львова-Белова и Орешкин попали под новые антироссийские санкции США
 
РоссияСШАУкраинаРоскосмосМинистерство финансов СШАРоссийские космические системы
 
 
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