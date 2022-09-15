https://ria.ru/20220915/roskosmos-1817108266.html

США ввели санкции против нескольких предприятий "Роскосмоса"

США ввели санкции против нескольких предприятий "Роскосмоса" - РИА Новости, 15.09.2022

США ввели санкции против нескольких предприятий "Роскосмоса"

Министерство финансов США в четверг внесло в санкционный список по России ряд предприятий, входящих в состав госкорпорации "Роскосмос", говорится в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T19:41

2022-09-15T19:41

2022-09-15T19:41

россия

сша

украина

роскосмос

министерство финансов сша

российские космические системы

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Министерство финансов США в четверг внесло в санкционный список по России ряд предприятий, входящих в состав госкорпорации "Роскосмос", говорится в обнародованном документе ведомства.Всего в санкционные списки в рамках нового пакета рестрикций США включили более 40 физических и порядка 30 юридических лиц из РФ.Среди прочих, под санкции попали такие юрлица, как входящие в "Роскосмос" "Российские космические системы", НПО Лавочкина, ИСС Решетнева и другие.Новый пакет ограничений в отношении России был принят в четверг, он связан с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817100147.html

россия

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россия, сша, украина, роскосмос, министерство финансов сша, российские космические системы