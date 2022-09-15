https://ria.ru/20220915/roskosmos-1817108266.html
США ввели санкции против нескольких предприятий "Роскосмоса"
США ввели санкции против нескольких предприятий "Роскосмоса" - РИА Новости, 15.09.2022
США ввели санкции против нескольких предприятий "Роскосмоса"
Министерство финансов США в четверг внесло в санкционный список по России ряд предприятий, входящих в состав госкорпорации "Роскосмос", говорится в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:41
2022-09-15T19:41
2022-09-15T19:41
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сша
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министерство финансов сша
российские космические системы
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Министерство финансов США в четверг внесло в санкционный список по России ряд предприятий, входящих в состав госкорпорации "Роскосмос", говорится в обнародованном документе ведомства.Всего в санкционные списки в рамках нового пакета рестрикций США включили более 40 физических и порядка 30 юридических лиц из РФ.Среди прочих, под санкции попали такие юрлица, как входящие в "Роскосмос" "Российские космические системы", НПО Лавочкина, ИСС Решетнева и другие.Новый пакет ограничений в отношении России был принят в четверг, он связан с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.
https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817100147.html
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россия, сша, украина, роскосмос, министерство финансов сша, российские космические системы
Россия, США, Украина, Роскосмос, Министерство финансов США, Российские космические системы
США ввели санкции против нескольких предприятий "Роскосмоса"
Минфин США ввел санкции против нескольких предприятий "Роскосмоса"