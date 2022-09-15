https://ria.ru/20220915/reparatsii-1816975762.html

Президент Польши поддержал идею потребовать репарации от России

Президент Польши поддержал идею потребовать репарации от России - РИА Новости, 15.09.2022

Президент Польши поддержал идею потребовать репарации от России

Россия, как и Германия, должна выплачивать Польше репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны, заявил президент страны Анджей Дуда в интервью... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:36

2022-09-15T13:36

2022-09-15T18:08

в мире

россия

польша

германия

вторая мировая война (1939-1945)

анджей дуда

право и справедливость

ярослав качиньский

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ВАРШАВА, 15 сен — РИА Новости. Россия, как и Германия, должна выплачивать Польше репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны, заявил президент страны Анджей Дуда в интервью изданию Wprost."Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России", — пояснил он, добавив, что не видит причин, препятствующих этому.При этом, по мнению Дуды, в споре вокруг репараций от Германии, которых добивается Польша, виновата не Варшава, а Берлин.В Польше несколько лет назад подняли вопрос о выплате Германией республике репараций за ущерб во время Второй мировой войны. В этом году местные власти потребовали от Берлина 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов). В ФРГ, в свою очередь, не раз заявляли, что не намерены осуществлять требования Польши: там считают, что уже выплатили достаточно крупные суммы и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.При этом польские политики неоднократно отмечали, что надеются получить репарации не только от Германии, но и от России. Несколько лет назад замглавы польского МИД Павел Яблонский заявлял о безоговорочном праве страны на российские выплаты за ущерб. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала его "перестать шаромыжничать".Польша уже давно обвиняет Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. В России такой подход не раз называли попыткой искажения истории.

https://ria.ru/20220914/polsha-1816808396.html

https://ria.ru/20220910/reparatsii-1815895269.html

https://ria.ru/20220902/reparatsii-1814045458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, польша, германия, вторая мировая война (1939-1945), анджей дуда, право и справедливость, ярослав качиньский