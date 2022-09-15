13:36 15.09.2022 (обновлено: 18:08 15.09.2022)
Президент Польши поддержал идею потребовать репарации от России
Президент Польши Дуда поддержал идею потребовать от России репарации за Вторую мировую
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 сен — РИА Новости. Россия, как и Германия, должна выплачивать Польше репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны, заявил президент страны Анджей Дуда в интервью изданию Wprost.
"Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России", — пояснил он, добавив, что не видит причин, препятствующих этому.
При этом, по мнению Дуды, в споре вокруг репараций от Германии, которых добивается Польша, виновата не Варшава, а Берлин.
"Если сегодня кто-то говорит, что мы излишне разжигаем конфликт, требуя репараций, то пусть спрашивают немцев, почему в 1939 году они начали этот конфликт", — подчеркнул глава государства.
В Польше несколько лет назад подняли вопрос о выплате Германией республике репараций за ущерб во время Второй мировой войны. В этом году местные власти потребовали от Берлина 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов). В ФРГ, в свою очередь, не раз заявляли, что не намерены осуществлять требования Польши: там считают, что уже выплатили достаточно крупные суммы и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
При этом польские политики неоднократно отмечали, что надеются получить репарации не только от Германии, но и от России. Несколько лет назад замглавы польского МИД Павел Яблонский заявлял о безоговорочном праве страны на российские выплаты за ущерб. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала его "перестать шаромыжничать".
Польша уже давно обвиняет Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. В России такой подход не раз называли попыткой искажения истории.