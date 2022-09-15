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Горслужбы завершили дорожный ремонт на Кутузовском проспекте в Москве
Горслужбы завершили дорожный ремонт на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 15.09.2022
Горслужбы завершили дорожный ремонт на Кутузовском проспекте в Москве
Городские службы завершили обновление асфальтового покрытия на Кутузовском проспекте в Западном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:09
2022-09-15T17:09
2022-09-15T17:09
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Городские службы завершили обновление асфальтового покрытия на Кутузовском проспекте в Западном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Завершили дорожный ремонт на Кутузовском проспекте ЗАО. Всего на участке Кутузовского проспекта от Третьего транспортного кольца до Можайского шоссе обновили 240 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Кутузовский проспект относится к первой категории дорог. Для них межремонтный срок службы асфальта составляет три года. Последний раз работы по замене асфальта на участке магистрали проводились в 2018 году. Ремонт был необходим для устранения колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что работы провели в несколько этапов: фрезерование старого покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладка нового дорожного полотна. Работы осуществлялись преимущественно в ночное время с частичным перекрытием движения.Сообщается, что ближайшее время будет нанесено более 12 тысяч квадратных метров дорожной разметки: осевые, краевые линии, линии рядности и дублирующие знаки.
https://realty.ria.ru/20220823/remont-1811529118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Кутузовский проспект, Капремонт в Москве, Комплекс городского хозяйства Москвы