https://ria.ru/20220915/radioperedatchik-1816876531.html

Радиопередатчик размером с пчелу сделает полеты дронов в России безопасными

Радиопередатчик размером с пчелу сделает полеты дронов в России безопасными - РИА Новости, 15.09.2022

Радиопередатчик размером с пчелу сделает полеты дронов в России безопасными

Малогабаритный радиопередатчик весом всего 48 грамм "ADS-Bee" для оснащения легких беспилотников создан в России, фактически это пассивная система... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T03:18

2022-09-15T03:18

2022-09-15T03:19

россия

технологии

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Малогабаритный радиопередатчик весом всего 48 грамм "ADS-Bee" для оснащения легких беспилотников создан в России, фактически это пассивная система предупреждения столкновения БПЛА и пилотируемых воздушных судов, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Навигатор" Сергей Бабуров.Устройство основано на технологии Автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В), которая позволяет воздушным судам и диспетчерским пунктам видеть объект на приборах.По его словам, в первую очередь он предназначен для легких беспилотников весом от 30 до 750 килограммов. Планируется создать линейку излучателей, отличающихся по габаритам, массе и мощности.Уже изготовлен опытный образец мощностью 2 ватта, который позволит обнаруживать БПЛА на дальности 3-5 километров. Версия излучателя мощностью 20 ватт будет предназначена для обнаружения беспилотников на дальности 30-40 километров, а устройство мощностью 200 ватт обеспечит видимость беспилотников на дальности до 300 километров."Мы делаем беспилотники видимыми, предупреждаем большие воздушные суда о наличии в воздухе беспилотника для повышения безопасности полетов. По сути это пассивная система предупреждения столкновения в воздухе", - сказал Бабуров.Он сообщил, что компания "Навигатор" уже ведет работы по сертификации опытного образца, который по планам будут испытывать на БПЛА коптерного типа."Мы действуем на опережение, ведь очевидно, что беспилотники в ближайшем будущем должны стать полноправными участниками единого воздушного движения. При создании полной линейки такими радиопередатчиками могут быть оснащены все российские беспилотники. Устройство мощностью 20 ватт мы планируем создать в 2023 году", - сказал Бабуров.

https://ria.ru/20220905/korma-1814419222.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, технологии