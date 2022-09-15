17:20 15.09.2022 (обновлено: 17:21 15.09.2022)
Путин призвал к сотрудничеству России, КНР и Монголии в борьбе с инфекциями
Путин: важно выстраивать сотрудничество России, Китая и Монголии в борьбе с инфекциями
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС. Архивное фото
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Важно и далее выстраивать эффективное сотрудничество РФ, КНР и Монголии в борьбе с инфекционными заболеваниями, совершенствовать механизмы мониторинга, заявил президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия.
"Разумеется, важно и далее выстраивать эффективное сотрудничество в борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе совершенствовать механизмы мониторинга переносчиков инфекций и в целом эпидемиологической обстановки в приграничных районах, оперативного обмена информацией, а также координации действий по профилактике и установлению карантина", - сказал он на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
Особого внимания, по словам Путина, требуют задачи развития взаимодействия трех стран в туристической отрасли. "Было бы полезно сообща поработать над созданием новых трансграничных и международных туристических маршрутов, проходящих через территории России, Китая и Монголии, которые привлекали бы путешественников не только из наших стран, но и со всего мира", - сказал он.
Путин выразил уверенность, что достигнутые договорённости будут способствовать укреплению взаимодействия между Россией, Китаем и Монголией по всем направлениям.