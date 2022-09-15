https://ria.ru/20220915/putin-1817052851.html

Путин призвал к сотрудничеству России, КНР и Монголии в борьбе с инфекциями

Путин призвал к сотрудничеству России, КНР и Монголии в борьбе с инфекциями - РИА Новости, 15.09.2022

Путин призвал к сотрудничеству России, КНР и Монголии в борьбе с инфекциями

Важно и далее выстраивать эффективное сотрудничество РФ, КНР и Монголии в борьбе с инфекционными заболеваниями, совершенствовать механизмы мониторинга, заявил... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:20

2022-09-15T17:20

2022-09-15T17:21

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Важно и далее выстраивать эффективное сотрудничество РФ, КНР и Монголии в борьбе с инфекционными заболеваниями, совершенствовать механизмы мониторинга, заявил президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия."Разумеется, важно и далее выстраивать эффективное сотрудничество в борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе совершенствовать механизмы мониторинга переносчиков инфекций и в целом эпидемиологической обстановки в приграничных районах, оперативного обмена информацией, а также координации действий по профилактике и установлению карантина", - сказал он на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.Особого внимания, по словам Путина, требуют задачи развития взаимодействия трех стран в туристической отрасли. "Было бы полезно сообща поработать над созданием новых трансграничных и международных туристических маршрутов, проходящих через территории России, Китая и Монголии, которые привлекали бы путешественников не только из наших стран, но и со всего мира", - сказал он.Путин выразил уверенность, что достигнутые договорённости будут способствовать укреплению взаимодействия между Россией, Китаем и Монголией по всем направлениям.

https://ria.ru/20220915/putin-1817038384.html

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в мире, здоровье - общество, владимир путин, си цзиньпин, монголия, китай, россия, шос, саммит шос в самарканде