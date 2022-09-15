https://ria.ru/20220915/putin-1817036893.html

Путин заявил об успешной реализации договоренностей с Китаем и Монголией

Путин заявил об успешной реализации договоренностей с Китаем и Монголией - РИА Новости, 15.09.2022

Путин заявил об успешной реализации договоренностей с Китаем и Монголией

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом заявил, что все прежние трёхсторонние... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:36

2022-09-15T16:36

2022-09-15T16:36

владимир путин

си цзиньпин

россия

китай

монголия

ухнагийн хурэлсух

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом заявил, что все прежние трёхсторонние договоренности успешно реализуются, взаимный товарооборот увеличивается с каждым годом."Сегодня можем с удовлетворением констатировать, что все эти договоренности успешно реализуются, приносят конкретные дивиденды", - сказал Путин.Он напомнил, что в 2015 году была утверждена дородная карта по наращиванию всего комплекса сотрудничества трёх государств, а в 2016 году в развитие этого документа одобрена программа создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай.

https://ria.ru/20220915/gazprom-1817025229.html

россия

китай

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владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, монголия, ухнагийн хурэлсух