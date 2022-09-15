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Путин заявил об успешной реализации договоренностей с Китаем и Монголией - РИА Новости, 15.09.2022
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Путин заявил об успешной реализации договоренностей с Китаем и Монголией
Путин заявил об успешной реализации договоренностей с Китаем и Монголией - РИА Новости, 15.09.2022
Путин заявил об успешной реализации договоренностей с Китаем и Монголией
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом заявил, что все прежние трёхсторонние... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:36
2022-09-15T16:36
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
монголия
ухнагийн хурэлсух
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом заявил, что все прежние трёхсторонние договоренности успешно реализуются, взаимный товарооборот увеличивается с каждым годом."Сегодня можем с удовлетворением констатировать, что все эти договоренности успешно реализуются, приносят конкретные дивиденды", - сказал Путин.Он напомнил, что в 2015 году была утверждена дородная карта по наращиванию всего комплекса сотрудничества трёх государств, а в 2016 году в развитие этого документа одобрена программа создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай.
https://ria.ru/20220915/gazprom-1817025229.html
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владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, монголия, ухнагийн хурэлсух
Владимир Путин, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Монголия, Ухнагийн Хурэлсух
16:36 15.09.2022
 
Путин заявил об успешной реализации договоренностей с Китаем и Монголией

Путин на саммите Россия-КНР-Монголия: все прежние договоренности успешно реализовываются

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом заявил, что все прежние трёхсторонние договоренности успешно реализуются, взаимный товарооборот увеличивается с каждым годом.
"Сегодня можем с удовлетворением констатировать, что все эти договоренности успешно реализуются, приносят конкретные дивиденды", - сказал Путин.
Он напомнил, что в 2015 году была утверждена дородная карта по наращиванию всего комплекса сотрудничества трёх государств, а в 2016 году в развитие этого документа одобрена программа создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай.

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Владимир ПутинСи ЦзиньпинРоссияКитайМонголияУхнагийн Хурэлсух
 
 
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