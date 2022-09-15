https://ria.ru/20220915/putin-1817023124.html

Тандем Москвы и Пекина выступает за справедливый миропорядок, заявил Путин.

Тандем Москвы и Пекина выступает за справедливый миропорядок, заявил Путин. - РИА Новости, 15.09.2022

Тандем Москвы и Пекина выступает за справедливый миропорядок, заявил Путин.

Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, приводятся слова президента России... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:55

2022-09-15T15:55

2022-09-15T16:06

россия

китай

владимир путин

москва

пекин

оон

в мире

шос

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, приводятся слова президента России Владимира Путина в опубликованной на сайте Кремля стенограмме."Российско-китайское межгосударственное взаимодействие можно считать образцом. Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Мы совместно выступаем за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220915/druzhba-1817023781.html

россия

китай

москва

пекин

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