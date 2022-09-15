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Тандем Москвы и Пекина выступает за справедливый миропорядок, заявил Путин. - РИА Новости, 15.09.2022
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Тандем Москвы и Пекина выступает за справедливый миропорядок, заявил Путин.
Тандем Москвы и Пекина выступает за справедливый миропорядок, заявил Путин. - РИА Новости, 15.09.2022
Тандем Москвы и Пекина выступает за справедливый миропорядок, заявил Путин.
Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, приводятся слова президента России... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:55
2022-09-15T16:06
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пекин
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, приводятся слова президента России Владимира Путина в опубликованной на сайте Кремля стенограмме."Российско-китайское межгосударственное взаимодействие можно считать образцом. Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Мы совместно выступаем за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое", - сказал Путин.
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россия, китай, владимир путин, москва, пекин, оон, в мире, шос, саммит шос в самарканде
Россия, Китай, Владимир Путин, Москва, Пекин, ООН, В мире, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
15:55 15.09.2022 (обновлено: 16:06 15.09.2022)
 
Тандем Москвы и Пекина выступает за справедливый миропорядок, заявил Путин.

Путин: тандем Москвы и Пекина играет обеспечивает глобальную и региональную стабильность

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин (за столом справа) и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС
15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин (за столом справа) и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин (за столом справа) и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, приводятся слова президента России Владимира Путина в опубликованной на сайте Кремля стенограмме.
"Российско-китайское межгосударственное взаимодействие можно считать образцом. Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Мы совместно выступаем за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое", - сказал Путин.
Государственные флаги Российской Федерации и Китая - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15:56
Путин отметил дружбу между Россией и Китаем
 
РоссияКитайВладимир ПутинМоскваПекинООНВ миреШОССаммит ШОС в Самарканде
 
 
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