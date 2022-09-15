https://ria.ru/20220915/putin-1817023124.html
Тандем Москвы и Пекина выступает за справедливый миропорядок, заявил Путин.
Тандем Москвы и Пекина выступает за справедливый миропорядок, заявил Путин. - РИА Новости, 15.09.2022
Тандем Москвы и Пекина выступает за справедливый миропорядок, заявил Путин.
Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, приводятся слова президента России... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:55
2022-09-15T15:55
2022-09-15T16:06
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, приводятся слова президента России Владимира Путина в опубликованной на сайте Кремля стенограмме."Российско-китайское межгосударственное взаимодействие можно считать образцом. Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Мы совместно выступаем за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое", - сказал Путин.
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15:55 15.09.2022 (обновлено: 16:06 15.09.2022)
Тандем Москвы и Пекина выступает за справедливый миропорядок, заявил Путин.
Путин: тандем Москвы и Пекина играет обеспечивает глобальную и региональную стабильность