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В МИД предупредили о возможной провокации ВСУ в Умани - РИА Новости, 15.09.2022
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В МИД предупредили о возможной провокации ВСУ в Умани
В МИД предупредили о возможной провокации ВСУ в Умани - РИА Новости, 15.09.2022
В МИД предупредили о возможной провокации ВСУ в Умани
Заявления Киева о том, что РФ планирует нанести ракетный удар по хасидам, которые приехали в Умань на праздник Рош ха-Шана являются диким фейком и... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:58
2022-09-15T13:58
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
владимир зеленский
михаил подоляк
россия
умань
киев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Заявления Киева о том, что РФ планирует нанести ракетный удар по хасидам, которые приехали в Умань на праздник Рош ха-Шана являются диким фейком и антироссийской провокацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире израильского телеканала заявил, что Россия может нанести ракетный удар по массовому скоплению паломников из числа хасидов на могиле раввина Нахмана в городе Умань по случаю празднования Рош ха-Шана."С одной стороны, вроде, мысль дикая, абсурдная, а, вроде, это фейк, но все-таки ее необходимо воспринимать со всей серьезностью, поскольку она прозвучала от киевского режима, который неоднократно пытался играть на чувствах ультрарелигиозных евреев, которому хватит кощунства, чтобы пользуясь случаем, устроить очередную антироссийскую провокацию", - заявила Захарова в ходе брифинга.По словам Захаровой, действия "коллективного Запада и его киевского марионеточного режима" подтверждают "безусловную императивность достижения целей и задач специальной военной операции".
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, владимир зеленский, михаил подоляк, россия, умань, киев
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Россия, Умань, Киев
13:58 15.09.2022
 
В МИД предупредили о возможной провокации ВСУ в Умани

В МИД предупредили о возможной провокации ВСУ в Умани на праздник Рош ха-Шана

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПаломники-хасиды во время молитвы на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках
Паломники-хасиды во время молитвы на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Паломники-хасиды во время молитвы на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Заявления Киева о том, что РФ планирует нанести ракетный удар по хасидам, которые приехали в Умань на праздник Рош ха-Шана являются диким фейком и антироссийской провокацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире израильского телеканала заявил, что Россия может нанести ракетный удар по массовому скоплению паломников из числа хасидов на могиле раввина Нахмана в городе Умань по случаю празднования Рош ха-Шана.
"С одной стороны, вроде, мысль дикая, абсурдная, а, вроде, это фейк, но все-таки ее необходимо воспринимать со всей серьезностью, поскольку она прозвучала от киевского режима, который неоднократно пытался играть на чувствах ультрарелигиозных евреев, которому хватит кощунства, чтобы пользуясь случаем, устроить очередную антироссийскую провокацию", - заявила Захарова в ходе брифинга.
По словам Захаровой, действия "коллективного Запада и его киевского марионеточного режима" подтверждают "безусловную императивность достижения целей и задач специальной военной операции".

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