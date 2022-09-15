https://ria.ru/20220915/provokatsiya-1816981453.html
МИД назвал призыв Украины к Грузии по "второму фронту" провокацией
МИД назвал призыв Украины к Грузии по "второму фронту" провокацией - РИА Новости, 15.09.2022
МИД назвал призыв Украины к Грузии по "второму фронту" провокацией
Москва рассматривает призыв из Киева к Грузии по освобождению Абхазии и Южной Осетии как провокацию, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:53
2022-09-15T13:53
2022-09-15T13:53
в мире
мария захарова
ираклий кобахидзе
россия
грузия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва рассматривает призыв из Киева к Грузии по освобождению Абхазии и Южной Осетии как провокацию, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Как провокацию", - сказала она, отвечая в ходе брифинга на вопрос, как российская сторона оценивает призывы украинского депутата к Грузии по так называемому "второму фронту".Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил, что его заявление о возможном проведении референдума на тему открытия "второго фронта" против России было сарказмом с долей иронии, так как население страны однозначно против войны, при этом он также утверждает, что Киев напрямую требует от грузинских властей открыть такой "фронт".
https://ria.ru/20220915/gruziya-1816859594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мария захарова, ираклий кобахидзе, россия, грузия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Ираклий Кобахидзе, Россия, Грузия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал призыв Украины к Грузии по "второму фронту" провокацией
Захарова: Россия рассматривает призыв из Киева к Грузии по "второму фронту" как провокацию