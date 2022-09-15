Опыт Ямала лег в основу федеральной программы "Регион для молодых"
© Фото : пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округаГлава ЯНАО Дмитрий Артюхов во время заседания комиссии Госсовета по молодежной политике
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов во время заседания комиссии Госсовета по молодежной политике
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) лег в основу Всероссийской программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", которую запустила Росмолодежь, сообщает пресс-служба губернатора Ямала.
Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта "Молодежь России" национального проекта "Образование". Программа родилась из регионального опыта и разрабатывалась, опираясь на лучшие практики в создании комплексной комфортной инфраструктуры для молодежи.
В состав рабочей группы вошли: Ямало-Ненецкий автономный округ, Калининградская и Тульская области, а также Республика Татарстан.
"Впервые федеральная программа носит такой комплексный характер, раньше была поддержка, но это были точечные решения, например, создавались региональные молодежные центры. Сегодня начинает работать одна общая программа, в которую могут заявиться все регионы страны и в разных городах, не только в крупных, но и небольших. Будет возможность улучшить материальную базу и создать места притяжения для молодежи. Радует, что ямальский опыт будет масштабирован на всю страну – у себя в регионе мы уже несколько лет ведем системную работу в направлении молодежной политики и видим от этого эффект", - приводятся в сообщении слова главы ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Губернатор также отметил, что региону еще есть к чему стремиться, поэтому Ямал также будет заявляться на участие в программе "Регион для молодых".
В 2023 и 2024 годах Росмолодежь направит на конкурсной основе 10 миллиардов рублей – по пять миллиардов ежегодно, в регионы на организацию работы с молодежью на местах. Программа позволит внедрить стандарт учреждений молодежной политики, сформировать систему непрерывного сопровождения и продюсирования молодых людей на местах, повысить уровень компетенций профильных специалистов и эффективность их работы.
Ямал – один из первых регионов в стране, где началось создание современных пространств для творчества. Первая арт-резиденция "Полярис" открыта в Салехарде в феврале 2021 года. В течение двух лет будут запущены еще три – в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме, уточняет пресс-служба.