https://ria.ru/20220915/programma-1816942979.html

Опыт Ямала лег в основу федеральной программы "Регион для молодых"

Опыт Ямала лег в основу федеральной программы "Регион для молодых" - РИА Новости, 15.09.2022

Опыт Ямала лег в основу федеральной программы "Регион для молодых"

Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) лег в основу Всероссийской программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", которую... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:13

2022-09-15T12:13

2022-09-15T12:13

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) лег в основу Всероссийской программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", которую запустила Росмолодежь, сообщает пресс-служба губернатора Ямала.Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта "Молодежь России" национального проекта "Образование". Программа родилась из регионального опыта и разрабатывалась, опираясь на лучшие практики в создании комплексной комфортной инфраструктуры для молодежи.В состав рабочей группы вошли: Ямало-Ненецкий автономный округ, Калининградская и Тульская области, а также Республика Татарстан."Впервые федеральная программа носит такой комплексный характер, раньше была поддержка, но это были точечные решения, например, создавались региональные молодежные центры. Сегодня начинает работать одна общая программа, в которую могут заявиться все регионы страны и в разных городах, не только в крупных, но и небольших. Будет возможность улучшить материальную базу и создать места притяжения для молодежи. Радует, что ямальский опыт будет масштабирован на всю страну – у себя в регионе мы уже несколько лет ведем системную работу в направлении молодежной политики и видим от этого эффект", - приводятся в сообщении слова главы ЯНАО Дмитрия Артюхова.Губернатор также отметил, что региону еще есть к чему стремиться, поэтому Ямал также будет заявляться на участие в программе "Регион для молодых".В 2023 и 2024 годах Росмолодежь направит на конкурсной основе 10 миллиардов рублей – по пять миллиардов ежегодно, в регионы на организацию работы с молодежью на местах. Программа позволит внедрить стандарт учреждений молодежной политики, сформировать систему непрерывного сопровождения и продюсирования молодых людей на местах, повысить уровень компетенций профильных специалистов и эффективность их работы.Ямал – один из первых регионов в стране, где началось создание современных пространств для творчества. Первая арт-резиденция "Полярис" открыта в Салехарде в феврале 2021 года. В течение двух лет будут запущены еще три – в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220915/artyukhov-1816925133.html

https://ria.ru/20220912/vypuskniki-1816174303.html

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), дмитрий артюхов