https://ria.ru/20220915/prilozhenie-1816944391.html
В Астраханской области создадут приложение для отслеживания транспорта
В Астраханской области создадут приложение для отслеживания транспорта - РИА Новости, 15.09.2022
В Астраханской области создадут приложение для отслеживания транспорта
Мобильное приложение для отслеживания общественного транспорта разработают в Астраханской области в рамках создания единой системы управления общественным... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:18
2022-09-15T12:18
2022-09-15T12:18
россия
астраханская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Мобильное приложение для отслеживания общественного транспорта разработают в Астраханской области в рамках создания единой системы управления общественным транспортом в регионе, сообщает администрация губернатора области по итогам прямой линии Центра управления региона.Ранее специалисты ЦУР с помощью системы мониторинга "Инцидент Менеджмент" зафиксировали в соцсетях 976 сообщений на тему транспорта в регионе. Также жители оставили 88 обращений на платформе "Госуслуги. Решаем вместе"."Сейчас правительством Астраханской области принято постановление о создании единой системы управления общественным транспортом, которая в том числе включает разработку мобильного приложения", - говорится в сообщении. По данным замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексея Чепякова, в октябре уже начнутся конкурсные процедуры по отбору оператора.Также в рамках транспортной реформы предусмотрен запуск 48 новых маршрутов. С февраля в областном центре запустят первые 14. На линии выйдут 178 автобусов большого и среднего класса с большей вместимостью. В автомобилях будут установлены видеонаблюдение, кондиционеры, информационные табло. Все улицы с конечными и промежуточными остановочными пунктами можно посмотреть на сайте министерства транспорта.
https://ria.ru/20220902/prilozhenie-1814021378.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, астраханская область, общество
Россия, Астраханская область, Общество
В Астраханской области создадут приложение для отслеживания транспорта
В Астраханской области создадут приложение для отслеживания общественного транспорта
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Мобильное приложение для отслеживания общественного транспорта разработают в Астраханской области в рамках создания единой системы управления общественным транспортом в регионе, сообщает администрация губернатора области по итогам прямой линии Центра управления региона.
Ранее специалисты ЦУР с помощью системы мониторинга "Инцидент Менеджмент" зафиксировали в соцсетях 976 сообщений на тему транспорта в регионе. Также жители оставили 88 обращений на платформе "Госуслуги. Решаем вместе".
"Сейчас правительством Астраханской области принято постановление о создании единой системы управления общественным транспортом, которая в том числе включает разработку мобильного приложения", - говорится в сообщении. По данным замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексея Чепякова, в октябре уже начнутся конкурсные процедуры по отбору оператора.
Также в рамках транспортной реформы предусмотрен запуск 48 новых маршрутов. С февраля в областном центре запустят первые 14. На линии выйдут 178 автобусов большого и среднего класса с большей вместимостью. В автомобилях будут установлены видеонаблюдение, кондиционеры, информационные табло. Все улицы с конечными и промежуточными остановочными пунктами можно посмотреть на сайте министерства транспорта.