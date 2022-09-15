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На Украине вынесли приговор командиру штурмовой роты ЛНР
На Украине вынесли приговор командиру штурмовой роты ЛНР - РИА Новости, 15.09.2022
На Украине вынесли приговор командиру штурмовой роты ЛНР
Суд на Украине приговорил командира штурмовой роты Луганской Народной Республики к 14 годам лишения свободы, сообщили в четверг в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:31
2022-09-15T19:31
2022-09-15T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
луганская народная республика
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Суд на Украине приговорил командира штурмовой роты Луганской Народной Республики к 14 годам лишения свободы, сообщили в четверг в офисе генпрокурора Украины."Житель Измаила приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации… Мужчина в 2014 году вступил в так называемую 1-ю штурмовую роту подразделения "Армия Юго-Востока, Луганский народно-освободительный батальон "Заря" на должность командира под позывным "Крыл", - говорится в сообщении.По информации ведомства, подсудимый был награжден медалью "за отвагу" 1-й степени ЛНР за участие в боях за Дебальцево, Чернухино и Металлист.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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На Украине вынесли приговор командиру штурмовой роты ЛНР
Украинский суд приговорил к 14 годам тюрьмы командира штурмовой роты ЛНР