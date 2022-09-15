07:24 15.09.2022 (обновлено: 08:55 15.09.2022)
В посольстве США заявили, что "граждане России не являются врагами"
Представитель посольства США Палмер заявила, что россияне могут подавать на визы в Польше
Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Граждане России по-прежнему могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на последние шаги Варшавы по выдаче туристических виз россиянам, а заявления на американские неиммиграционные визы можно подать во всех посольствах и консульствах США в мире, заявили РИА Новости в американском посольстве в Москве.
"Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет", - сказала пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер, отвечая на вопрос, не изменилась ли процедура подачи документов, после того как власти Польши решили не принимать заявления от россиян на оформление туристических шенгенских виз.
В американской дипмиссии пояснили, что подающие на визу должны сами добраться до ближайшего посольства, где есть запись. Кроме того, там отметили, что "правительство Польши принимает собственные решения относительно въезда иностранцев в страну, с дополнительными вопросами стоит обращаться в МИД Польши или ближайшее польское посольство или консульство".
"Также россияне могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США, где есть свободное время для подачи заявлений. Мы сожалеем, что из-за действий России мы не можем в данный момент оказывать визовые услуги в России, кроме тех случаев, которые касаются дипломатических поездок", - добавила Палмер.
Она подчеркнула, что "США не считают нужным возлагать ответственность на всех россиян" за действия правительства. "Как мы неоднократно говорили после начала конфликта (на Украине - ред.), граждане России не являются нашими врагами", - добавила она.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер на брифинге ранее заявил, что помимо того, что Польша перестала выдавать туристические визы россиянам, ни Варшава, ни страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
В середине апреля 2021 года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал 10 дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая прошлого года россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы США в России. В октябре 2021 года госдепартамент США рекомендовал россиянам подавать на американские иммиграционные визы в Варшаве.
В июне 2021 года, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию, чтобы выторговать себе односторонние преимущества. После начала Россией спецоперации на Украине контакты между РФ и США по этому и другим вопросам резко сократились.