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В посольстве США заявили, что "граждане России не являются врагами" - РИА Новости, 15.09.2022
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В посольстве США заявили, что "граждане России не являются врагами"
В посольстве США заявили, что "граждане России не являются врагами" - РИА Новости, 15.09.2022
В посольстве США заявили, что "граждане России не являются врагами"
Граждане России по-прежнему могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на последние шаги Варшавы по выдаче туристических виз... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T07:24
2022-09-15T08:55
в мире
россия
сша
евросоюз
мид польши
польша
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Граждане России по-прежнему могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на последние шаги Варшавы по выдаче туристических виз россиянам, а заявления на американские неиммиграционные визы можно подать во всех посольствах и консульствах США в мире, заявили РИА Новости в американском посольстве в Москве."Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет", - сказала пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер, отвечая на вопрос, не изменилась ли процедура подачи документов, после того как власти Польши решили не принимать заявления от россиян на оформление туристических шенгенских виз.В американской дипмиссии пояснили, что подающие на визу должны сами добраться до ближайшего посольства, где есть запись. Кроме того, там отметили, что "правительство Польши принимает собственные решения относительно въезда иностранцев в страну, с дополнительными вопросами стоит обращаться в МИД Польши или ближайшее польское посольство или консульство".Она подчеркнула, что "США не считают нужным возлагать ответственность на всех россиян" за действия правительства. "Как мы неоднократно говорили после начала конфликта (на Украине - ред.), граждане России не являются нашими врагами", - добавила она.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер на брифинге ранее заявил, что помимо того, что Польша перестала выдавать туристические визы россиянам, ни Варшава, ни страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.В середине апреля 2021 года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал 10 дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая прошлого года россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы США в России. В октябре 2021 года госдепартамент США рекомендовал россиянам подавать на американские иммиграционные визы в Варшаве.В июне 2021 года, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию, чтобы выторговать себе односторонние преимущества. После начала Россией спецоперации на Украине контакты между РФ и США по этому и другим вопросам резко сократились.
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в мире, россия, сша, евросоюз, мид польши, польша
В мире, Россия, США, Евросоюз, МИД Польши, Польша
07:24 15.09.2022 (обновлено: 08:55 15.09.2022)
 
В посольстве США заявили, что "граждане России не являются врагами"

Представитель посольства США Палмер заявила, что россияне могут подавать на визы в Польше

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Граждане России по-прежнему могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на последние шаги Варшавы по выдаче туристических виз россиянам, а заявления на американские неиммиграционные визы можно подать во всех посольствах и консульствах США в мире, заявили РИА Новости в американском посольстве в Москве.
"Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет", - сказала пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер, отвечая на вопрос, не изменилась ли процедура подачи документов, после того как власти Польши решили не принимать заявления от россиян на оформление туристических шенгенских виз.
В американской дипмиссии пояснили, что подающие на визу должны сами добраться до ближайшего посольства, где есть запись. Кроме того, там отметили, что "правительство Польши принимает собственные решения относительно въезда иностранцев в страну, с дополнительными вопросами стоит обращаться в МИД Польши или ближайшее польское посольство или консульство".
"Также россияне могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США, где есть свободное время для подачи заявлений. Мы сожалеем, что из-за действий России мы не можем в данный момент оказывать визовые услуги в России, кроме тех случаев, которые касаются дипломатических поездок", - добавила Палмер.
Она подчеркнула, что "США не считают нужным возлагать ответственность на всех россиян" за действия правительства. "Как мы неоднократно говорили после начала конфликта (на Украине - ред.), граждане России не являются нашими врагами", - добавила она.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер на брифинге ранее заявил, что помимо того, что Польша перестала выдавать туристические визы россиянам, ни Варшава, ни страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
В середине апреля 2021 года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал 10 дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая прошлого года россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы США в России. В октябре 2021 года госдепартамент США рекомендовал россиянам подавать на американские иммиграционные визы в Варшаве.
В июне 2021 года, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию, чтобы выторговать себе односторонние преимущества. После начала Россией спецоперации на Украине контакты между РФ и США по этому и другим вопросам резко сократились.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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