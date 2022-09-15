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Миронов заявил, что приход нового посла США в России ничего не изменит
Миронов заявил, что приход нового посла США в России ничего не изменит - РИА Новости, 15.09.2022
Миронов заявил, что приход нового посла США в России ничего не изменит
Появление нового американского посла в России ничего не изменит, сказал РИА Новости лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:17
2022-09-15T16:17
2022-09-15T16:17
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Появление нового американского посла в России ничего не изменит, сказал РИА Новости лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.Телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники ранее информировал, что США уже представили РФ кандидатуру Линн Трейси на пост нового главы американской дипмиссии в Москве и надеются, что ее назначение состоится в скором времени."Скажу прямо – от перемены мест слагаемых сумма не меняется. То есть ничего хорошего от замены посла я не жду. В текущих условиях появление какого-то нового главы американского посольства ничего ее изменит. У руководства Штатов есть позиция в отношении России, а у нашей страны своя чёткая и трезвая оценка взаимоотношений с Америкой", - заявил парламентарий.Миронов отметил, что отношения между Россией и США сейчас находятся в самой низшей точке со времён "холодной войны", США открыто поддерживают "бандеровский режим Зеленского", а регулярное проведение саммитов НАТО на американской военной базе Рамштайн в Германии, на которых единственная повестка – ухудшение положения России, стало нормой."Неслучайно некоторые современные украинские псевдополитики уже открыто говорят, что их цель – это не возвращение Крыма и не возвращение Донбасса, а расчленение России. Сами что ли такое придумали? Конечно же нет! Они транслируют то, что им говорят американские советчики, и в связи со всем вышесказанным я не вижу никаких предпосылок для улучшения отношений с Вашингтоном. Что с Линн Трейси, что с каким-нибудь другим послом. От конкретной персоны здесь ничего не зависит", - заключил Миронов.Трейси – кадровый американский дипломат, с 2019 года она занимает пост посла в Армении. Предыдущий глава дипмиссии США в РФ Джон Салливан проработал на должности три года, однако недавно досрочно завершил работу по личным обстоятельствам.
https://ria.ru/20220914/rakety-1816847680.html
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сергей миронов, джон салливан, россия, сша, москва, нато
Сергей Миронов, Джон Салливан, Россия, США, Москва, НАТО
Миронов заявил, что приход нового посла США в России ничего не изменит
Миронов заявил, что появление нового американского посла в России ничего не поменяет