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Лавров проведет закрытую встречу с иностранными послами в Москве

Лавров проведет закрытую встречу с иностранными послами в Москве - РИА Новости, 15.09.2022

Лавров проведет закрытую встречу с иностранными послами в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 19 сентября, проведет закрытую встречу с иностранными послами, на которой расскажет главам... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:16

2022-09-15T12:16

2022-09-15T12:16

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 19 сентября, проведет закрытую встречу с иностранными послами, на которой расскажет главам аккредитованных в Москве дипмиссий о российских приоритетах на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В понедельник в МИД России состоится необычная встреча, можно назвать ее брифингом, можно назвать встречей министра иностранных дел России с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий. Она будет посвящена 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ходе мероприятия будут представлены наши приоритеты на текущей сессии Генассамблеи и основные направления работы российской делегации по линии ООН на предстоящий год", - сказала Захарова на брифинге."Не надо ориентироваться на слово брифинг в его медийном плане, встреча будет закрытая. Она нацелена на доведение информации о подходах России до стран, чьи послы представлены в нашей столице", - добавила Захарова.

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в мире, сергей лавров, мария захарова, россия, оон, генеральная ассамблея оон, москва