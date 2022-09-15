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Лавров проведет закрытую встречу с иностранными послами в Москве - РИА Новости, 15.09.2022
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Лавров проведет закрытую встречу с иностранными послами в Москве
Лавров проведет закрытую встречу с иностранными послами в Москве - РИА Новости, 15.09.2022
Лавров проведет закрытую встречу с иностранными послами в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 19 сентября, проведет закрытую встречу с иностранными послами, на которой расскажет главам... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:16
2022-09-15T12:16
в мире
сергей лавров
мария захарова
россия
оон
генеральная ассамблея оон
москва
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 19 сентября, проведет закрытую встречу с иностранными послами, на которой расскажет главам аккредитованных в Москве дипмиссий о российских приоритетах на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В понедельник в МИД России состоится необычная встреча, можно назвать ее брифингом, можно назвать встречей министра иностранных дел России с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий. Она будет посвящена 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ходе мероприятия будут представлены наши приоритеты на текущей сессии Генассамблеи и основные направления работы российской делегации по линии ООН на предстоящий год", - сказала Захарова на брифинге."Не надо ориентироваться на слово брифинг в его медийном плане, встреча будет закрытая. Она нацелена на доведение информации о подходах России до стран, чьи послы представлены в нашей столице", - добавила Захарова.
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в мире, сергей лавров, мария захарова, россия, оон, генеральная ассамблея оон, москва
В мире, Сергей Лавров, Мария Захарова, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Москва
12:16 15.09.2022
 
Лавров проведет закрытую встречу с иностранными послами в Москве

Захарова: Лавров 19 сентября проведет закрытую встречу с иностранными послами в Москве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 19 сентября, проведет закрытую встречу с иностранными послами, на которой расскажет главам аккредитованных в Москве дипмиссий о российских приоритетах на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В понедельник в МИД России состоится необычная встреча, можно назвать ее брифингом, можно назвать встречей министра иностранных дел России с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий. Она будет посвящена 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ходе мероприятия будут представлены наши приоритеты на текущей сессии Генассамблеи и основные направления работы российской делегации по линии ООН на предстоящий год", - сказала Захарова на брифинге.
"Не надо ориентироваться на слово брифинг в его медийном плане, встреча будет закрытая. Она нацелена на доведение информации о подходах России до стран, чьи послы представлены в нашей столице", - добавила Захарова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
12:09
Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН
 
В миреСергей ЛавровМария ЗахароваРоссияООНГенеральная Ассамблея ООНМосква
 
 
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