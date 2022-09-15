Рейтинг@Mail.ru
Путин: отношения России, КНР и Монголии развиваются динамично и плодотворно - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/politika-1817033755.html
Путин: отношения России, КНР и Монголии развиваются динамично и плодотворно
Путин: отношения России, КНР и Монголии развиваются динамично и плодотворно - РИА Новости, 15.09.2022
Путин: отношения России, КНР и Монголии развиваются динамично и плодотворно
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом заявил, что Россия заинтересована в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:28
2022-09-15T16:28
политика
владимир путин
россия
китай
монголия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817029013_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_3930bc11cedbc3ae30011be423b60973.jpg
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом заявил, что Россия заинтересована в укреплении отношений со всеми странами, и они развиваются динамично и на взаимовыгодной основе."Россия заинтересована в всемерном укреплении отношений с каждым из государств, и должен отметить, что эти отношения развиваются динамично, плодотворно и на взаимовыгодной основе", - сказал Путин.Он отметил, что "формат Россия-Китай-Монголия, конечно, имеет особое значение, эффективно дополняя двухстороннее сотрудничество и обеспечивая высокую добавленную стоимость для всех трех стран"."Такое тесное трехстороннее партнерство вполне естественно, учитывая как географическое соседство, так и давние традиции дружбы и взаимной поддержки, уважения и симпатии наших народов", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816719772.html
https://ria.ru/20211216/diplomatiya-1763824466.html
россия
китай
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817029013_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_d577b32cac238387608625a86c169b73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, россия, китай, монголия
Политика, Владимир Путин, Россия, Китай, Монголия
16:28 15.09.2022
 
Путин: отношения России, КНР и Монголии развиваются динамично и плодотворно

Президент Путин: отношения России, Китая и Монголии развиваются динамично и плодотворно

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом заявил, что Россия заинтересована в укреплении отношений со всеми странами, и они развиваются динамично и на взаимовыгодной основе.
"Россия заинтересована в всемерном укреплении отношений с каждым из государств, и должен отметить, что эти отношения развиваются динамично, плодотворно и на взаимовыгодной основе", - сказал Путин.
Флаги России и Китайской народной республики - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
01:30
Межгосударственные отношения России и Китая
Он отметил, что "формат Россия-Китай-Монголия, конечно, имеет особое значение, эффективно дополняя двухстороннее сотрудничество и обеспечивая высокую добавленную стоимость для всех трех стран".
"Такое тесное трехстороннее партнерство вполне естественно, учитывая как географическое соседство, так и давние традиции дружбы и взаимной поддержки, уважения и симпатии наших народов", - добавил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 00:29
Межгосударственные отношения РФ и Монголии
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияКитайМонголия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала