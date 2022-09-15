https://ria.ru/20220915/politika-1817033755.html
Путин: отношения России, КНР и Монголии развиваются динамично и плодотворно
Путин: отношения России, КНР и Монголии развиваются динамично и плодотворно - РИА Новости, 15.09.2022
Путин: отношения России, КНР и Монголии развиваются динамично и плодотворно
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом заявил, что Россия заинтересована в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:28
2022-09-15T16:28
2022-09-15T16:28
политика
владимир путин
россия
китай
монголия
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом заявил, что Россия заинтересована в укреплении отношений со всеми странами, и они развиваются динамично и на взаимовыгодной основе."Россия заинтересована в всемерном укреплении отношений с каждым из государств, и должен отметить, что эти отношения развиваются динамично, плодотворно и на взаимовыгодной основе", - сказал Путин.Он отметил, что "формат Россия-Китай-Монголия, конечно, имеет особое значение, эффективно дополняя двухстороннее сотрудничество и обеспечивая высокую добавленную стоимость для всех трех стран"."Такое тесное трехстороннее партнерство вполне естественно, учитывая как географическое соседство, так и давние традиции дружбы и взаимной поддержки, уважения и симпатии наших народов", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816719772.html
https://ria.ru/20211216/diplomatiya-1763824466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, китай, монголия
Политика, Владимир Путин, Россия, Китай, Монголия
Путин: отношения России, КНР и Монголии развиваются динамично и плодотворно
Президент Путин: отношения России, Китая и Монголии развиваются динамично и плодотворно
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом заявил, что Россия заинтересована в укреплении отношений со всеми странами, и они развиваются динамично и на взаимовыгодной основе.
"Россия заинтересована в всемерном укреплении отношений с каждым из государств, и должен отметить, что эти отношения развиваются динамично, плодотворно и на взаимовыгодной основе", - сказал Путин.
Он отметил, что "формат Россия-Китай-Монголия, конечно, имеет особое значение, эффективно дополняя двухстороннее сотрудничество и обеспечивая высокую добавленную стоимость для всех трех стран".
"Такое тесное трехстороннее партнерство вполне естественно, учитывая как географическое соседство, так и давние традиции дружбы и взаимной поддержки, уважения и симпатии наших народов", - добавил президент РФ.