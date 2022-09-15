https://ria.ru/20220915/politika-1817033755.html

Путин: отношения России, КНР и Монголии развиваются динамично и плодотворно

Путин: отношения России, КНР и Монголии развиваются динамично и плодотворно - РИА Новости, 15.09.2022

Путин: отношения России, КНР и Монголии развиваются динамично и плодотворно

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом заявил, что Россия заинтересована в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:28

2022-09-15T16:28

2022-09-15T16:28

политика

владимир путин

россия

китай

монголия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817029013_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_3930bc11cedbc3ae30011be423b60973.jpg

САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом заявил, что Россия заинтересована в укреплении отношений со всеми странами, и они развиваются динамично и на взаимовыгодной основе."Россия заинтересована в всемерном укреплении отношений с каждым из государств, и должен отметить, что эти отношения развиваются динамично, плодотворно и на взаимовыгодной основе", - сказал Путин.Он отметил, что "формат Россия-Китай-Монголия, конечно, имеет особое значение, эффективно дополняя двухстороннее сотрудничество и обеспечивая высокую добавленную стоимость для всех трех стран"."Такое тесное трехстороннее партнерство вполне естественно, учитывая как географическое соседство, так и давние традиции дружбы и взаимной поддержки, уважения и симпатии наших народов", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816719772.html

https://ria.ru/20211216/diplomatiya-1763824466.html

россия

китай

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, россия, китай, монголия