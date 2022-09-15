https://ria.ru/20220915/politika-1816808125.html

Кавказская операция. Запад готовит против России второй фронт

Кавказская операция. Запад готовит против России второй фронт - РИА Новости, 15.09.2022

Кавказская операция. Запад готовит против России второй фронт

Страны НАТО разрабатывают план по развертыванию в Грузии армейских формирований, вооруженных тяжелой техникой. Официальный Тбилиси пока придерживается... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T08:00

2022-09-15T08:00

2022-09-15T10:35

справки

ираклий гарибашвили

бидзина иванишвили

михаил саакашвили

грузия

россия

тбилиси

нато

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Страны НАТО разрабатывают план по развертыванию в Грузии армейских формирований, вооруженных тяжелой техникой. Официальный Тбилиси пока придерживается нейтралитета в отношении России, однако США и Евросоюз надеются склонить грузин на свою сторону. Если это случится, у Москвы возникнут серьезные проблемы на южных границах, предупреждают эксперты. Решатся ли власти кавказской республики на обострение — в материале РИА Новости.Недостойное поведениеНа двухнедельных учениях Noble Partner 2022 ("Достойный партнер 2022") в Грузии европейцы отработали переброску тяжелой военной техники НАТО, сообщил Денис Гончар — директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России. Подразделения прибывали на Южный Кавказ сухопутным маршрутом через Турцию. Дипломат считает, что Тбилиси втягивают в Североатлантический альянс и накачивают современным вооружением. По его словам, это вызов не только для Москвы, но и для всей системы безопасности в регионе.Учения Noble Partner состоялись в Грузии уже в шестой раз. Их цель — повышение оперативной совместимости между войсками кавказской республики, НАТО и союзниками. В 2022-м в маневрах впервые приняли участие Япония и Швеция, кроме того, были представлены Вооруженные силы Азербайджана, Боснии и Герцеговины. Всего задействовали почти две с половиной тысячи военных. Это якобы должно укрепить стабильность в регионе.В июне премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна намерена присоединиться к НАТО после решения территориальных проблем. Как известно, грузинские власти не контролируют Абхазию и Южную Осетию, независимость которых в 2008-м признала Москва. После этого Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.Впрочем, дальше этого Тбилиси не пошел. В 2013-м Михаил Саакашвили — главный сторонник сближения с Западом и вражды с Кремлем — проиграл президентские выборы и сбежал за границу. Его "Единое национальное движение" с тех пор в оппозиции. Правящая партия — "Грузинская мечта", основанная одним из богатейших людей страны Бидзиной Иванишвили, — выстраивает прагматичную внешнюю политику: республика торгует с северным соседом, не препятствует транзиту товаров в Армению, принимает у себя российских туристов."Предатели" и популистыОппозиция считает такое поведение предательством национальных интересов. После начала спецоперации на Украине Киев стал активно поддерживать грузинских "несогласных", потому что официальный Тбилиси не ввел антироссийские санкции. На днях член Верховной рады Федор Вениславский заявил, что грузины должны "предпринять конкретные шаги по освобождению Абхазии и Южной Осетии". Такие же мысли высказывали глава СНБО Алексей Данилов и советники офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович.Председатель "Грузинской мечты" и глава парламента республики Ираклий Кобахидзе расценил эти обращения как попытку открыть второй фронт против России. И предложил провести референдум по этому поводу — как народ решит, так и будет. При этом подчеркнул, что грузинские власти не хотят враждовать с Москвой.Оппозиционеры, сообразившие, что большинство граждан никогда не согласится на объявление войны, обвинили главу "Грузинской мечты" в защите интересов России и запугивании населения. "Это информационный терроризм! Диверсия против собственного народа! Кобахидзе вредит суверенитету и независимости страны", — возмущаются идейные наследники Саакашвили.Между тем введение антироссийских санкций может серьезно помешать экономическому росту Грузии. Благодаря тому, что грузины приняли у себя десятки тысяч россиян и их бизнес, а также стали окном для параллельного импорта, за семь месяцев 2022-го ВВП страны увеличился на 10,3 процента. За тот же срок, по данным грузинского ЦБ, в Россию из Грузии перечислили 25,7 миллиона долларов, а из России в Грузию — более 850 миллионов. Переворот по расписаниюКиев и его союзники как только не склоняли Тбилиси на свою сторону. Однако Молдавию и Украину сделали кандидатами в члены Евросоюза, а Грузии всего лишь объявили список абстрактных предварительных требований. При этом противники "Грузинской мечты" в конце августа пообещали организовать государственный переворот, который прозвали "горячей осенью". Весной оппозиционеры общались с американским политическим консультантом Питером Акерманом, который давал советы на тему ненасильственного захвата власти.Правда, грузинские СМИ сомневаются, что в обозримой перспективе в стране могут кого-то свергнуть. Несмотря на то что многим нравится протестовать, собрать критическую массу людей будет сложно. Даже если бы власть просто лежала на дороге, нынешняя оппозиция не смогла бы ее поднять, иронизируют местные издания.Тем не менее Грузия связана с Россией только экономически. Политически она давно смотрит на Запад и хочет стать его частью. А у США и ЕС на Тбилиси серьезные планы. "Они вместе с грузинскими реваншистами оказывают очень большое давление на руководство республики, чтобы те отказались от нейтралитета и начали раскачивать обстановку на Южном Кавказе. Если Грузия заблокирует торговый путь из России в Армению и начнет наносить удары по Абхазии и Южной Осетии, это станет большой проблемой для Москвы", — говорит старший научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Скаков.Главное препятствие на этом пути — хорошие экономические показатели Грузии, уверен кавказовед. По его словам, в Тбилиси понимают: Запад заинтересован не в процветании их страны, а в дестабилизации региона. Поэтому власти республики вряд ли пойдут на поводу у Брюсселя и Вашингтона.

https://ria.ru/20220818/politika-1810189026.html

https://ria.ru/20220629/gruziya-1798720736.html

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справки, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузия, россия, тбилиси, нато, снг, единое национальное движение, политика, украина